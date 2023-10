Basketball Ulm feiert klaren Eurocup-Sieg in Litauen Stand: 17.10.2023 21:26 Uhr

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein drittes Spiel im diesjährigen Eurocup gewonnen. Der Deutsche Meister gewann am Dienstagabend gegen Lietkabelis mit 99 zu 74.

Basketball-Bundesligist ratiopharm hat die Eurocup-Pleite gegen Gran Canaria gut verdaut. Am Dienstagabend holte sich die Mannschaft im dritten Spiel den zweiten Sieg. Gegen Lietkabelis aus Litauen stand es am Ende 99 zu 74.

Wilder Auftakt

Das Spiel beginnt in der Neu-Ulmer Arena ziemlich wild. So richtig kann keine der beiden Mannschaften Spielzüge erkennen lassen. Würfe kommen eher zufällig zustande, zufällig fallen sie auch rein oder springen wieder raus. Ratiopharm Ulm hat in den ersten Minuten mehr Glück bei den Abschlüssen. Die Auszeit der Gäste nutzt auch Ulms Trainer Anton Gavel, um sein Team etwas in die Spur zu bringen. Der Ulmer Angriff läuft jetzt besser. Und weil unter anderem Mathias, Jallow und Klepeisz zielsicher werfen, führt Ulm verdient nach dem ersten Viertel mit 27 zu 17.

Zufrieden sieht anders aus: Ulms Trainer Anton Gavel während einer Auszeit im zweiten Viertel.

Williams-Show im zweiten Viertel

Trevion Williams stiehlt den anderen Spielern auf dem Parkett zu Beginn von Viertel 2 ein bisschen die Show. Zuerst wirft der US-Amerikaner einen Dreier, dann einen no-look-Pass über die Schulter. Die Gäste aus Litauen reagieren schon nach zwei Minuten mit der nächsten Auszeit. Ulm hat sich mittlerweile gut auf die Gäste eingestellt, die kommen kaum zu leichten Punkten. Der Deutsche Meister hat in dieser Phase sichtlich Spaß am Spiel. In der einen oder anderen Szene sind die Ulmer aber zu lässig. Die Führung zur Halbzeit fällt deswegen nicht noch höher aus (53:42). Ulm ist in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft.

Macht offensiv und defensiv richtig viel Spaß: Ulms Trevion Williams (50)

Stolperstart in die zweite Halbzeit

Ratiopharm Ulm startet holprig in den zweiten Durchgang. Die Gäste wirken wacher und konzentrierter, starten mit einem 6:0 Run. Drei Minuten dauert es, bis Mathias die ersten Ulmer Punkte macht. Seinem Dreier folgen weitere Dreier von de Paula und Jallow. Ulm ist wieder Herr im Haus! Und erneut sorgt Williams für Szenen-Applaus! Mit Steal und anschließendem Dunking zum Zunge schnalzen. Optisch ist Ulm auch im dritten Viertel die bessere Mannschaft. So richtig eingetütet ist der Sieg aber immer noch nicht (71:60).

Im letzten Viertel gut "verwaltet"

Im Schluss-Viertel spielt Ulm solide weiter. Und wenn Trevion Williams mal Pause macht, zeigen mit Jensen, Dadiet oder Langenfeld auch die "Jungen" im Ulmer Team, dass sie schon was können mit dem Basketball. Vier Minuten vor dem Ende ist Ulm mit 20 Punkten vorn. Jetzt ist der zweite Sieg im dritten Spiel gesichert. Der 99 zu 74 Sieg gegen Lietkabelis war zu keiner Zeit in Gefahr. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Ulmer am kommenden Samstag in der Bundesliga bei den Hamburg Towers.

Ludwigsburg verliert zum Auftakt der Basketball-Champions-League

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind unterdessen mit einer Niederlage in die Basketball-Champions-League gestartet. Bei AEK Athen verlor der Bundesligist am Dienstagabend mit 79:84 (43:44). Bester Schütze der Schwaben war Jayvon Graves mit 17 Punkten. Zudem holte der US-Amerikaner elf Rebounds. In Eddy Edigin (15), Desure Buie (13) und Deion Hammond (10) punkteten drei weitere Spieler zweistellig. Das zweite Spiel der Gruppenphase bestreitet Ludwigsburg am kommenden Dienstag (20 Uhr) gegen King Szczecin.