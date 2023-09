Mountainbike Aalen trägt Mountainbike-Sprint- Weltmeisterschaft 2024 aus Stand: 13.09.2023 20:22 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren säumten rund 15.000 Zuschauer bei den beiden Mountainbike-Eliminator-Weltcups die Strecke in der Aalener Innenstadt. Das dritte Event im Juli 2024 wird nun ein ganz besonderes: Die UCI-Mountainbike-Sprint-Weltmeisterschaft.

Graz, Barcelona und nun reiht sich Aalen in die namhafte Liste ein. In der 68.000-Einwohner-Stadt auf der Ostalb wird am 13. Juli 2024 der Mountainbike-Eliminator-Weltmeister gekürt. Grünes Licht dafür gab es am Mittwoch einstimmig vom Gemeinderat der Stadt Aalen und vom Weltradsportverband UCI.

Auch in den Folgejahren 2025 und 2026 wird die Weltelite der Mountainbikesprinter in Aalen zu einem Weltcup zu Gast sein, eine Bedingung die die UCI an die Austragung der WM geknüpft hat.

Vizeweltmeister Gegenheimer: "Das ist ein Riesending"

Eliminator – das ist die schnellste Disziplin im Mountainbikesport. Auf einem rund zweiminütigen Rundkurs mit Hindernissen in der Innenstadt treten immer vier Sprinter gegeneinander an. Die beiden schnellsten kommen weiter bis sich im Finale dann die vier besten Sprinter gegenüberstehen.

Simon Gegenheimer hat den Weltmeistertitel 2021 in Graz bereits gewonnen. Der in Aalen lebende Profi, der für das Aalener Mountainbike Racingteam fährt, ist zudem dreimaliger und amtierender Vizeweltmeister und freut sich über sein WM-Heimspiel. „Das ist ein Riesending, sowohl als Sportler als auch als Botschafter dieser Stadt. Wir haben gesehen, welche Begeisterung wir in den vergangenen beiden Jahren entfachen konnten und da können wir jetzt sogar noch eine Schippe drauflegen", sagte der 34-Jährige.

Mountainbike-Euphorie in Aalen stetig gewachsen

Organisator der WM wird wie beim Weltcup auch der Teamchef des Aalener Mountainbike-Racingteams Steffen Thum sein. Der ehemalige Profi und Gesamtweltcupgewinner in der Disziplin Marathon hat es geschafft, die Mountainbike-Euphorie in seiner Heimatstadt Aalen stetig wachsen zu lassen.

„Das macht mich super happy, weil es zeigt, dass es toll ankommt, was wir bisher in Aalen geschaffen haben. Ein WM-Sieg beeinflusst nicht nur die Saison eines Athleten, sondern seine gesamte Karriere. Wenn man so einen Tag dann in seiner Heimatstadt erleben darf, ist das ein grandioses Erlebnis für einen Sportler und ein Team“, zeigte sich Thum überwältigt.

Thums Fahrer vom MTB Racingteam Aalen Simon Gegenheimer, Weltmeister Titouan Perrin-Ganier und die deutsche Meisterin Marion Fromberger werden im kommenden Jahr aussichtsreich um den Titel mitfahren.