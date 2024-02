Doppelpack in der Schlussphase 3. Liga: Freiburg II holt ersten Sieg in diesem Jahr Stand: 16.02.2024 21:15 Uhr

Der SC Freiburg II kann doch noch gewinnen. Dank zweiter später Treffer gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm trotz doppeltem Schiedsrichter-Pech beim FC Ingolstadt.

Der späte Ausgleich von Yann Sturm (89.) und der Siegtreffer in der Nachspielzeit von Maximilian Breunig (90.+3) haben dem SC Freiburg II einen 3:2-Sieg beim FC Ingolstadt beschert. Für das Team von Trainer Thomas Stamm war es der erste Dreier im laufenden Jahr. Breunig hatte die Freiburger bereits früh in Führung geschossen (6.), doch Sebastian Grönning (19.) und Jannik Mause (45.+2, Foul-Elfmeter) drehten das Spiel zur Pause.

Freiburg bleibt Elfmeter verwehrt

Doppelt bitter für Freiburg, denn unmittelbar vor dem Ausgleich hatte Ingolstadts Verteidiger Leon Guwara den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand gespielt. Es hätte also Elfmeter für die Breisgauer geben müssen. Auch der Elfmeter, den Mause kurz vor der Pause zur 2:1-Führung für Ingolstadt nutzte, war eher eine Fehlentscheidung.

Doch nach 57 Minuten kam den Freiburgern Ingolstädter Ungeschick zur Hilfe. In einer eher ungefährlichen Situation holte sich Bryang Kayo nach einem taktischen Foul die zweite Gelbe Karte und flog folglich mit Gelb-Rot vom Platz. Lange sah es trotzdem so aus, als würden sich die Freiburger am Ingolstädter Abwehr-Bollwerk die Zähne ausbeißen. Doch in der Schlussphase entschieden Sturm und Breunig das Spiel zugunsten der Breisgauer.

Neue Hoffnung im Abstiegskampf?

Der Weg zum Klassenerhalt bleibt trotzdem schwierig. Denn Freiburg II steht mit jetzt 13 Punkten weiterhin am Tabellenende und hat mindestens zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz - denn Waldhof Mannheim und der Hallesche FC haben am Sonntag die Möglichkeit, den Abstand wieder zu vergrößern. Kommende Woche (Sonntag, 25.2., 19:30 Uhr) empfangen die Freiburger den Anbstiegskonkurrenten Waldhof Mannheim. Ingolstadt muss bereits am Samstag (24.2., 14 Uhr) beim SSV Ulm 1846 Fußball antreten.

