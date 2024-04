Pfalz und Saarland im Fußballfieber DFB-Pokal: Mehr Zuschauer beim Public Viewing des FCK als in Saarbrücken Stand: 02.04.2024 13:16 Uhr

Die Pfalz und das Saarland sind heute im Fußballfieber: Im DFB-Pokal-Halbfinale ist der FCK beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Mehr Fans werden das Spiel zeitgleich aber in dem Stadion sehen, in dem das Spiel gar nicht stattfindet.

Es hatte nicht lange gedauert und die 16.000 Tickets für das Halbfinale im DFB-Pokal waren wie erwartet weg. Viele Fans des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FC Saarbrücken blieben auf der Strecke und können nicht im Ludwigspark dabei sein. 1.800 Karten gingen an die Fans des FCK heraus. Es hätten bestimmt zehnmal so viele sein können. Deshalb hatte der Verein ja auch die absolut nachvollziehbare Idee, ein Public Viewing im heimischen Fritz-Walter-Stadion zu machen - so wie beim Relegationsrückspiel 2022, als der FCK in Dresden spielte und tausende Fans auf dem Betzenberg den Aufstieg feierten.

Trotz Halbfinale in Saarbrücken: Betze könnte beim Spiel im DFB-Pokal beben

Gibt es nun auch eine Feier mit Platzsturm zum Einzug ins Pokalfinale? Nach Angaben des FCK wurden bislang 16.500 Karten für das Public Viewing verkauft. Tickets seien noch erhältlich. Der Klub empfiehlt, frühzeitig anzureisen. Denn beim Public Viewing auf dem Betze werden somit mehr Zuschauer als im Saarbrücker Ludwigspark sein.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Fans mit einem Public Viewing die Möglichkeit gegeben haben, mit anderen Fans das Spiel schauen zu können", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in einem Interview mit SWR1. Bereits ab 18.45 Uhr startet wie bei den Heimspielen der Roten Teufel ein Park & Ride-Verkehr von den Parkplätzen "Schweinsdell" und Universität zum Fritz-Walter-Stadion.

Auch andernorts im Westen der Pfalz fiebern FCK-Fans mit

Und nicht nur in den beiden Stadien fiebern die Fans mit - auch zahlreiche Kneipen und vor allen Dingen Sportheime haben in der Westpfalz am Abend geöffnet und laden zum gemeinsamen Fußballschauen ein. Die Fans jedenfalls sind heiß auf das Pokal-Derby - haben aber auch Respekt vor dem FCS. "Saarbrücken hat Mönchengladbach und Bayern München aus dem DFB-Pokal rausgeschmissen", sagte etwa ein junger Fan am Dienstag in Kaiserslautern.

Aber auch ohne Topstürmer Ragnar Ache und Stammtorhüter Julian Krahl und trotz der 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf hoffen die FCK-Fans auf einen Sieg im "Endspiel, um ein Endspiel zu erreichen". So hat es Trainer-Routinier Friedhelm Funkel im Vorfeld bezeichnet. Und sollte das dem 1. FC Kaiserslautern gelingen, wird sicher auf dem Betze gefeiert. Wer weiß, vielleicht ja ähnlich wie beim Public Viewing 2022...

Platzsturm bei Relegationsrückspiel 2022 in Dresden

Beim Relegationsrückspiel in Dresden hatten immerhin noch 7.500 Zuschauer das Public Viewing auf dem Betzenberg verfolgt. Direkt nach Schlusspfiff waren die meisten von ihnen auf den Platz des Fritz-Walter-Stadions gestürmt - und hatten ausgiebig gefeiert. Dabei hatten sie Teile des Rasens, der Spielerbänke und Werbebanden abgetragen. Damals hatte der FCK eine ganze Sommerpause lang Zeit, die Schäden zu beheben. Dieses Mal, mitten in der Saison, hätte man nur bis zum 20. April Zeit. Dann spielen die Lauterer wieder zuhause gegen Wehen Wiesbaden.

Sendung am Do., 28.3.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

