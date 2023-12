Fußball | Bundesliga Borussia Dortmund dementiert Interesse an VfB-Stürmer Serhou Guirassy Stand: 14.12.2023 08:56 Uhr

Ab dem 1. Januar 2024 steht das Winter-Transferfenster offen. Die große Frage diesbezüglich für den VfB Stuttgart: bleibt oder verlässt Top-Stürmer Serhou Guirassy den VfB? Aktuell wurde Borussia Dortmund als weiterer Interessent gehandelt - doch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementiert die Gerüchte.

Die aktuelle Schwächephase bei Borussia Dortmund befeuert knapp drei Wochen vor Beginn der Winter-Transferperiode die Spekulationen über Neuzugänge. Nun soll der aktuelle Tabellenfünfte der Bundesliga seine Fühler nach Top-Stürmer Serhou Guirassy vom Tabellendritten VfB Stuttgart ausstrecken. Dem Bericht zufolge soll der bis 2026 laufende Vertrag des 27-Jährigen eine Ausstiegsklausel beinhalten, durch die er sowohl im Winter als auch im Sommer wechseln könnte.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementierte vor der Champions-League-Partie gegen Paris St. Germain am Mittwochabend Pläne für einen Guirassy-Transfer - klare Absage oder üblicher Poker? "Im Moment gibt es gar keine Gespräche. Weder mit dem Klub noch mit dem Spieler. Das hat mich sehr amüsiert. Aber wir leben damit, es ist alles gut", sagte Kehl der ARD.

Dem Vernehmen nach wäre für den Angreifer aus Guinea eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro fällig. Guirassy hat in den bislang 14 Pflichtspielen der laufenden Saison 18 Tore erzielt und damit Begehrlichkeiten anderer Clubs geweckt. Im Kader des BVB stehen mit Niclas Füllkrug, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko derzeit drei Mittelstürmer. Während Haller nach seiner Krebserkrankung nicht mehr zur alten Form findet, ist Moukoko aktuell am Oberschenkel verletzt. Bedarf für einen weiteren Top-Stürmer wäre bei den Dortmundern also vorhanden.

Wird der Afrika-Cup zum Wechsel-Blocker?

Die Höhe der Ablösesumme würde sich danach richten, aus welchem Land der jeweilige Verein kommt. Neben dem BVB werden auch Manchester United, die AC Mailand und weitere europäische Top-Klubs als Interessenten gehandelt. Mit den 40 Millionen Euro Marktwert, mit denen Guirassy laut des Online-Portals "transfermarkt.de" zu Buche steht, ist er im Kader des VfB Stuttgart der absolut hellste Stern. Die kolportierte Summe in der Ausstiegsklausel wäre definitiv ein Schnäppchen. Es bleibt abzuwarten ob der am 13. Januar 2024 beginnende Afrika-Cup einen Nachteil für einen Winterwechsel Guirassys beinhaltet. Für einen neuen Klub könnte der Nationalspieler Guineas erst ab Mitte Februar auf Torejagd gehen.

Guirassy Zukunft bis Ende Februar 2024 unklar

Der 27-Jährige war nach einer Leihe für geschätzt neun Millionen Euro von Stade Rennes fest nach Stuttgart gewechselt. Schon in der Sommerpause wurde Guirassy mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht, obwohl der VfB Ende Mai die im Leihvertrag verankerte Kaufoption zog. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte zuletzt einem möglichen Wechsel Guirassys eine Absage erteilt. "Bei Serhou Guirassy ist es so, dass wir viele Gründe im Sommer dafür hatten, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Und die gleichen Argumente spielen auch jetzt wieder eine Rolle. Wir werden sehen, wie er mit den Argumenten umgeht", hatte er bei einem Streamingdienst erklärt. Spätestens mit Ende der Winter-Transferperiode am 1. Februar 2024 wissen alle mehr.

