Fußball | Bundesliga Bleibt Deniz Undav beim VfB? Trainer Sebastian Hoeneß ist optimistisch

Trainer Sebastian Hoeneß geht weiter von einem Verbleib seines Torjägers Deniz Undav beim VfB Stuttgart aus.

Er glaube, "dass alles relativ klar ist", sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) bei Borussia Dortmund und unterstrich noch einmal den Wert seines Angreifers: "Er ist ein absoluter Topspieler, der eine überragende Saison spielt."

VfB soll Kaufoption für Deniz Undav besitzen

Undav ist vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion bis zum Sommer ausgeliehen. Brighton-Trainer Robert De Zerbi wurde am Donnerstag in "The Athletic" zitiert, dass Undav zurückkehren werde. Der VfB besitzt dem Vernehmen nach jedoch eine Kaufoption, die bei Stuttgarts Qualifikation für die Champions League allerdings teuer werden könnte. Von rund 20 Millionen Euro ist die Rede.

Undav hat sich mit 15 Toren und acht Vorlagen ins Rampenlicht geschossen und zuletzt seine Premiere in der Nationalmannschaft gefeiert. Sein Vertrag in Brighton läuft bis 2026. Er hatte zuletzt aber betont, dass er "auf jeden Fall" gerne in Stuttgart bleiben möchte. Zumal Undav mit dem VfB klar auf Kurs Königsklasse ist.

