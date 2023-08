Fußball | Bundesliga Bei VfB-Sieg gegen Bochum: Sosa wartet, Guirassy feiert, Mavropanos wohl weg Stand: 20.08.2023 12:29 Uhr

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ließ Borna Sosa beim Liga-Start gegen Bochum zunächst draußen. Im Mittelpunkt stand ohnehin ein anderer: Stürmer Serhou Guirassy. Um beide Spieler ranken sich Wechselgerüchte. Derweil steht der Abgang von Konstantinos Mavorpanos bevor.

Nach Aussage von Trainer Sebastian Hoeneß hatte der Bankplatz von Borna Sosa beim Bundesliga-Auftakt des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum nichts mit den Wechselgerüchten um den kroatischen Fußball-Nationalspieler zu tun. "Borna hat in der Vorbereitung bisher nur 45 Minuten in den Beinen", sagte Hoeneß nach dem 5:0 (2:0) der Schwaben am Samstag. "Das ist der einzige Grund, das war auch so mit ihm besprochen." Sosa war in der Schlussphase eingewechselt worden.

Wechselgerüchte um Sosa und Guirassy

Der Kroate gilt schon seit längerer Zeit als Wechselkandidat. Zuletzt wurde der 25-Jährige mit dem spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla in Verbindung gebracht. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Beim 4:0 der Stuttgarter im DFB-Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen fehlte er gesperrt.

Auch um seinen Teamkollegen Serhou Guirassy ranken sich seit Wochen Wechselgerüchte. Anders als Sosa spielte Guirassy gegen Bochum von Beginn an und zeigte, wie bitter ein Verlust für die Schwaben wäre. Guirassy glänzte mit seinen zwei Toren (18./77.) nicht nur als eiskalter Vollstrecker, sondern auch als nimmermüde Anspielstation für seine Mitspieler. Immer wieder ließ er sich fallen, machte Bälle fest, öffnete Räume für seine Kollegen in der Offensive.

"Er gibt uns sehr viel Entlastung", betonte VfB-Kapitän Waldemar Anton, "das ist gerade in solchen Spielen entscheidend und wichtig". Ähnlich formulierte es Trainer Hoeneß: "Serhou ist ein enorm wichtiger Spieler für uns - nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz -, der sich total mit dem VfB Stuttgart identifiziert." Er hoffe, dass er noch lange mit ihm werde zusammenarbeiten können.

Zukunft von Guirassy nach 31. August offen

Ob das auch nach dem 31. August noch in Stuttgart möglich sein wird, ließ Guirassy selbst weiter offen. "Ich habe hier noch Vertrag", sagte der 27-Jährige nach dem Spiel bei "Sky" und ergänzte: "So lange ich hier bin, werde ich alles geben - wie heute." Immerhin: Eine Ausstiegsklausel, die es Guirassy erlaubt hätte den Verein für 15 Millionen Euro zu verlassen, ist laut übereinstimmenden Medienberichten bereits abgelaufen.

Zieht es Mavropanos nach West Ham?

Fast sicher weg ist derweil Mavropanos. Der griechische Nationalspieler fehlte beim Training am Sonntag, weil er sich nach Auskunft von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in Verhandlungen mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber befindet. Man sei in "sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen" mit Mavropanos und einem anderen Klub, so Wohlgemuth weiter. Der TV-Sender "Sky" hatte am Samstag vermeldet, dass eine Einigung zwischen dem VfB und dem englischen Conference-League-Sieger West Ham United kurz bevorstehe.

Mavropanos wäre nach Wataru Endo, der zum FC Liverpool gewechselt ist, der zweite Leistungsträger, den die Stuttgarter innerhalb weniger Tage verlieren. Für den 25-Jährigen stehen rund 20 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen im Raum.

Kommt Leonidas Stergiou vom FC St. Gallen?

Medienberichten zufolge arbeiten die Stuttgarter zudem an einer Verpflichtung des Schweizer U21-Nationalspielers Leonidas Stergiou vom FC St. Gallen. Der 21-Jährige ist ebenfalls Verteidiger, aber wohl nicht als potenzieller Mavropanos-Ersatz gedacht.