SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Baden gegen Württemberg: Der SC Freiburg empfängt den VfB Stuttgart Stand: 30.01.2024 19:14 Uhr

Freiburg hat Stuttgart zu Gast. Das Landesduell war immer von Spannung geprägt. Spannend wird auch der Versuch von Mainz, gegen Bremen den Tabellenkeller zu verlassen.

Landesduell: SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart

Die Spiele zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart waren meist spannend und torreich. In den letzten Jahren waren dabei die Kräfte aber zu Gunsten von Freiburg verteilt. Der SC spielte meistens eine eher ungefährdete Saison und qualifizierte sich sogar regelmäßig für den internationalen Wettbewerb. Der VfB Stuttgart dagegen kämpfte nicht nur gegen den Abstieg, sondern verpasste auch mehr als einmal den Klassenerhalt.

In dieser Saison sind die Vorzeichen überraschenderweise vollkommen umgekehrt. Stuttgart ist mit 37 Zählern Tabellendritter, der SC befindet sich neun Punkte dahinter auf Platz sieben. Der VfB hat außerdem das letzte Ligaspiel zuhause gegen Leipzig überzeugend mit 5:2 gewonnen, der SC musste sich dagegen mit 1:3 in Bremen geschlagen geben. Wer setzt sich im Duell Baden gegen Württemberg durch? SWR 1 Stadion unterhält sich vor Spielbeginn mit Daniel Kofi Kyereh. Der Freiburger Mittelfeldspieler kämpft sich nach seinem Kreuzbandriss langsam wieder zurück. Außerdem erklärt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, wie er das Landesduell für sich und sein Team entscheiden möchte.

Mainz 05 will im Abstiegskampf punkten

Der FSV Mainz 05 steckt im Tabellenkeller fest. Die Rheinhessen haben es auch unter ihrem neuen Trainer Jan Siewert nicht geschafft, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Mainz ist mit nur elf Zählern Tabellenvorletzter vor dem punktgleichen Schlusslicht aus Darmstadt. Der FSV ist nach wie vor im Angriff zu harmlos. Daran änderte auch die sehnlich gewünschte Rückkehr von Jonathan Burkardt bisher nichts. Bei der 0:1 Niederlage am letzten Wochenende in Frankfurt kam so gut wie kein gefährlicher Ball auf das Eintracht-Tor. Die Fans sahen auf beiden Seiten vorwiegend ein zähes Ringen im Mittelfeld und kaum Torraumszenen.

Siewert setzte die Priorität bei seinem FSV auf die Defensive. Und das obwohl er versuchte mit den drei Offensiv-Kräften Burkardt, Karim Onisiwo und Marco Richter die magere Torausbeute zumindest auf dem Papier zu verbessern. An diesem Samstag kommt Werder Bremen nach Mainz. Und Werder strotzt gerade so vor Selbstvertrauen. Bremen gewann am vorletzten Spieltag überraschend - aber nicht unverdient - mit 1:0 bei Bayern München und setzte sich am letzten Wochenende mit 3:1 zuhause gegen Freiburg durch. Wie will der FSV gegen Bremen drei Punkte holen? Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt sucht in SWR 1 Stadion - vor Spielbeginn - live nach Lösungsansätzen

Rückblicke auf Heidenheim und den KSC

Der Rückblick auf das Erstliga-Spiel des Aufsteigers Heidenheim gegen Borussia Dortmund und des Zweitliga-Spiel des Karlsruher SC gegen Wehen-Wiesbaden vervollständigen die Berichterstattung in SWR 1 Stadion. Außerdem sind wir auch live beim Drittliga-Spiel des SSV Ulm beim VfB Lübeck.

Moderation: Kersten Eichhorn

Sendung am Sa., 3.2.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz

Weitere Sendungen: