Fußball | Bundesliga Angelo Stiller: Fixpunkt und Rhythmusgeber beim VfB Stuttgart Stand: 30.03.2024 10:01 Uhr

Angelo Stiller ist der Spielmacher des VfB Stuttgart. Der 22-Jährige hofft weiter auf eine EM-Teilnahme und wird auch am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim eine zentrale Rolle einnehmen.

Ihm beim Fußballspielen zuzusehen, ist eine Augenweide. Angelo Stiller hegt und pflegt geradezu den Umgang mit dem Ball, alles zusammen ist eine harmonisch-fließende Bewegung. "Er ist ein Fixpunkt in unserem Spiel, er ist unser Rhythmusgeber", sagt sein Trainer Sebastian Hoeneß gegenüber SWR Sport über den zentralen Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart, "jetzt muss er sein Level halten und vielleicht gelingt es ihm, sich noch weiter zu verbessern". Angelo Stiller, zweifellos einer der Garanten für die Leistungsexplosion in dieser grandiosen Saison beim Tabellendritten der Bundesliga.

Statistisch herausragende Werte

Auch die Statistik zeigt bei Angelo Stiller und seiner Ballfertigkeit beeindruckende Zahlen: Der gebürtige Münchner hat mit 91,61 Prozent die fünftbeste Passquote der Bundesliga, durchschnittlich 89 Ballkontakte pro Spiel sind der viertbeste Wert aller Profis. Bei Angelo Stiller ist das Spielgerät also bestens aufgehoben und gesichert. Das passt perfekt zum dominanten Spiel des VfB, der mit 57 Prozent Ballbesitz nur knapp vom FC Bayern (60) und Leverkusen (59) übertroffen wird.

Auch Heidenheims Trainer Schmidt lobt Angelo Stiller

Selbst Frank Schmidt, der Trainer des Gegners im Schwaben-Duell am Sonntag (17:30 Uhr) ist voll des Lobs über das Spiel des Angelo Stiller auf der Sechserposition. Gemeinsam mit seinem Nebenmann Atakan Karazor: "Die beiden machen das herausragend, auch im Zusammenspiel, auch im Spiel gegen den Ball. Die Kombination der beiden passt zusammen. Angelo Stiller ist herausragend am Ball, Karazor kann in der Defensive auch mal dazwischenhauen".

Für Sebastian Hoeneß ist die Sechser-Position generell "ganz zentral für den Fußball den ich spielen möchte." Die Spieler, so der VfB-Coach in seiner Analyse, "müssen viele Ballkontakte haben, müssen Einfluss nehmen auf Spielrhythmus und Tempo. Und genau da liegen die Stärken von Angelo, er kann unser Rhythmusgeber sein".

So gesehen vom VfB-Coach auch im Nationalteam bei der Rückkehr von "Sechser" Toni Kroos: "Er hat sensationell gespielt und der deutschen Mannschaft gut getan durch viele einfache Dinge, die er gemacht hat. Auch mit seiner Ballsicherheit", lobt Hoeneß den Routinier von Real Madrid. Angelo Stiller ist erst 22 Jahre alt - und irgendwann mal einer für die Nachfolge von Toni Kroos (34) im DFB-Team?

Hochgeschätzt auch bei Julian Nagelsmann

Fakt ist, dass der Name des letztjährigen U21-Nationalspielers längst auch im Telefonbuch von Julian Nagelsmann vermerkt ist: "Angelo war sehr nah dran", sagte der Bundestrainer bei der Kaderbekanntgabe für die jüngsten Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande, "aber die Tür ist noch nicht zu. Er ist weiter ein Kandidat für die EM".

TV-Tipp: Angelo Stiller bei SWR Sport Angelo Stiller, der Spielmacher des VfB Stuttgart, ist am Sonntag (ab 21:45 Uhr) nach dem Schwaben-Duell gegen den 1. FC Heidenheim Studiogast bei SWR Sport. Mit Moderator Benjamin Wüst analysiert der VfB-Profi die Partie in der vollbesetzten Stuttgarter Arena und auch seinen bisherigen Karriere-Verlauf, der einst beim kleinen TSV Milbertshofen in München begann.

Während Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Waldemar Anton und Deniz Undav zuletzt unter Nagelsmann zum Einsatz kamen, hatte Angelo Stiller bislang nur schriftlichen Kontakt. "Julian Nagelsmann hat sich kurz gemeldet und geschrieben, ob es meine Nummer sei. Ich habe daraufhin mit 'Ja' geantwortet. Er hat mich dann angerufen, da war ich aber noch in der Kabine. Beim Rückruf konnte er nicht rangehen. Ich hoffe, er meldet sich noch einmal, die Nummer ist auf jeden Fall eingespeichert", berichtete der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfB in der Sport Bild. "Eine Heim-EM würde ich einfach aufsaugen und mitnehmen wollen", hofft Stiller auf eine Art Last-Minute-Nominierung", ich würde keine schlechte Stimmung verbreiten, im Gegenteil. Ich würde alles tun, damit es eine erfolgreiche EM wird."

Ein Münchner zum EM-Auftakt in München?

Man mag sich das nur mal vorstellen, was das für den gebürtigen Münchner bedeuten würde, wenn am 14. Juni die EM mit dem Spiel in München gegen Schottland beginnt und Angelo Stiller stünde im deutschen Aufgebot. Daheim beim Vorstadtverein TSV Milbertshofen ist er als kleiner Bub zum ersten Mal an den Ball gekommen, ehe er bereits in der E-Jugend zum großen Nachbarn FC Bayern wechselte. Dort durchlief er alle Jugendteams und spielte von der U17 bis zur U21 für die Junioren-Nationalmannschaften des DFB.

Mit Sebastian Hoeneß gemeinsam bei drei Vereinen

Bei den Profis hatte er sogar zwei kurze Einsätze in der Champions League, ehe er 2021 ablösefrei zur TSG Hoffenheim mit dem damaligen Trainer Sebastian Hoeneß in die Bundesliga wechselte. Unter Hoeneß hatte Stiller bereits in der zweiten Mannschaft der Bayern trainiert und gespielt, gemeinsam waren sie überraschend Meister in der 3. Liga geworden. Der Durchbruch bei den Profis des Rekordmeisters blieb dem eleganten Mittelfeldmann allerdings verwehrt, der nächste Schritt Richtung Hoffenheim folgerichtig.

Stillers Marktwert inzwischen bei 18 Millionen Euro

Vergangenen Sommer dann das dritte Aufeinandertreffen: Hoeneß und der VfB holten Angelo Stiller für eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro nach Stuttgart. Bis heute ist das für alle Seiten ein sportlicher Volltreffer. Auch was den Marktwert des Spielers betrifft. Das renommierte Online Portal transfermarkt.de erhöhte den Wert von Stiller im Laufe der Saison von fünf auf 18 Millionen Euro. Fehlt nur noch die ersehnte erste Nominierung für das Nationalteam: "Ich habe mit Julian über ihn gesprochen", verrät Sebastian Hoeneß, "es hat noch nicht ganz gereicht, aber Angelo will alles dafür tun und das ist genau der richtige Weg. Er ist in einer sehr guten Verfassung und wird hoffentlich weiter eine so gute Rolle für uns spielen".

Am besten aus Sicht von Hoeneß und Stuttgart schon am Sonntag im Schwaben-Duell mit dem forschen Nachbarn aus Heidenheim. Vielleicht, so der VfB-Trainer, "reicht es ja noch für die EM".

