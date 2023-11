Fußball-Regionalliga Nordost Viktoria souverän, BAK verpasst Befreiungsschlag Stand: 03.11.2023 21:52 Uhr

Zum Auftakt des 13. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat Viktoria Berlin mit 2:0 (1:0) gegen den FSV Luckenwalde gewonnen. Die Tore erzielten Diren Günay (35. Minute) und Julien Damelang (85.). In dem intensiv geführten Spiel sammelten die Gastgeber stolze sechs gelbe Karten. Luckenwalde kam mit zwei Verwarnungen davon.



Dass Viktoria mit nunmehr 23 Punkten auf Rang fünf verweilt und nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer Greifswald liegt, ist dabei vor allem auf eine starke Defensiv-Leistung zurückzuführen. So hatten die Gäste aus Luckenwalde sowohl mehr Ballbesitz (57 Prozent) als auch eine höhere Passquote (75 zu 68 Prozent). Die Dreierkette um Abwehr-Chef Tobias Gunte zeigte sich jederzeit auf der Höhe. Für Luckenwalde bedeutet die Niederlage nach zuvor zwei Siegen in Folge zugleich ein Abrutschen auf Rang acht in der Tabelle.





Heißer Tanz im Cottbuser Hexenkessel Wer ist die Nummer eins in Fußball-Brandenburg? Das zeigt sich am Sonntag, wenn Energie Cottbus und Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost aufeinandertreffen. In der Vergangenheit hatte Energie fast immer die Nase vorn. Diesmal wird ein enges Spiel erwartet. Von Andreas Friebelmehr

Latte und rote Karte beim BAK

Im zweiten Spiel des Abends unterlag der Berliner AK mit 0:1 (0:1) gegen Carl Zeiss Jena. Das entscheidende Tor gelang dabei Jonathan Muiomo, wobei fraglich ist, ob es eine missglückte Flanke oder tatsächlich ein Torschuss war, der da in der 40. Minute ins Berliner Tor segelte. Zuvor hatte Antonio Lubaki für die Gastgeber per Kopf lediglich die Latte getroffen (19.).



In der zweiten Halbzeit ging hingegen herzlich wenig beim Tabellenletzten aus Berlin. Spätestens mit dem Platzverweis für Innenverteidiger Hendrik Wurr war die Partie dann auch entschieden. Eine nennenswerte Tormöglichkeit konnte sich das Team von Trainer Jeffrey Seitz nicht mehr erspielen. Aufgrund der Niederlage bleiben es drei Punkte Rückstand auf den sicheren Nichtabstiegsplatz 14, den derzeit der Chemnitzer FC belegt. Bei allerdings gleich zwei Spielen weniger.

Sendung: rbb24 Inforadio, 3.11.2023, 22:00 Uhr