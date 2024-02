100 Meter Schmetterling Schwimmerin Angelina Köhler gewinnt WM-Gold über 100 Meter Schmetterling Stand: 12.02.2024 18:13 Uhr

Die Berliner Schwimmerin Angelina Köhler hat bei der Schwimm-WM in Doha Gold über 100 Meter Schmetterling gewonnen und sich damit zur ersten deutschen Weltmeisterin im Becken seit 15 Jahren gekrönt.



Die 23-Jährige schlug am Montag in 56,28 Sekunden an und sicherte sich mit ihrer ersten WM-Medaille zugleich das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Silber ging an die Amerikanerin Claire Curzan vor der Schwedin Louise Hansson.

Deutsche Damen erstmals für Olympia qualifiziert mehr

Erste deutsche Schwimm-Weltmeisterin im Becken seit 2009

Zuletzt hatte bei den Frauen Britta Steffen im Jahr 2009 in Rom WM-Gold im Becken über 50 und 100 Meter Freistil für Deutschland geholt.



Köhler war als Schnellste des Halbfinals am Sonntag mit ihrem zweiten deutschen Rekord (56,11 Sekunden) innerhalb eines Tages in den Endlauf eingezogen. Bereits im Vorlauf hatte die Berlinerin ihre eigene Bestmarke, die sie bei der WM in Fukuoka aufgestellt hatte, um 64 Hundertstelsekunden unterboten.

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.02.2024, 18:15 Uhr