Volleyball-Bundesliga der Frauen SC Potsdam feiert zum Saisonstart klaren Sieg in Dresden Stand: 07.10.2023 20:34 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim Dresdner SC setzte sich der Zweite der vergangenen Spielzeit am Samstag nach einer starken Vorstellung souverän und glatt mit 3:0 (26:24, 25:20, 25:22) durch. Herausragende Spielerin im in Reihen der Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri war die 1,90 Meter große Rumänin Rodica Buterez auf der Außen-Annahmeposition.

Gedrehter erster Satz als Grundlage

Erfolgreichste Angreiferin beim SC Potsdam war hingegen die Serbin Tara Taubner. Die Neuverpflichtung von Roter Stern Belgrad brachte es auf 14 Punkte. Buterez und Suvi Kokkonen steuerten je zwölf Punkte zum Sieg der Brandenburgerinnen bei.



Im ersten Satz brachte das weitgehend neu formierte Potsdamer Team das Kunststück fertig, einen 13:20-Rückstand mit einer konzentrierten Leistung noch zu drehen. Dabei musste das Team um Kapitänin und Zuspielerin Kristina Guncheva am Ende auch zwei Satzbälle abwehren. Dieser Erfolg stärkte das Selbstvertrauen der Gäste für den Fortlauf der Partie spürbar.



In diesem machten die Potsdamerinnen den ersten Sieg im ersten Saisonspiel anschließend souverän perfekt. Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Boieri bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) mit dem ersten Heimspiel der neuen Saison. Dann gastieren die Ladies in Black Aachen in der Potsdamer MBS-Arena.

