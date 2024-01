Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha II schlägt Schlusslicht Berliner AK Stand: 28.01.2024 16:29 Uhr

Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Regionalliga-Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit 3:1 (1:0) gegen den Berliner AK gewonnen. Die Tore für den Hertha-Nachwuchs erzielten Dominik Schickersinsky (35. Minute), Änis Ben-Hatira (55./Foulelfmeter) und Mustafa Abdullatif (71.). Für den BAK, weiterhin Tabellenletzter, traf Hendrik Wurr (53.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.



Beim dritten Erfolg in Folge waren die Herthaner dabei vor 400 Zuschauern von Beginn an die dominierende Mannschaft, ohne dass es zunächst klare Torchancen gab. Umso überraschender dann die Führung nach einem Konter über den starken Abdullatif, abgeschlossen von Schickersinsky, der den Ball am gegnerischen Torhüter vorbeilegte und anschließend ins leere Tor schob. Nach dem überraschenden Ausgleich war es ein Elfmeter nach Foul an Maurice Covic, der die Herthaner zurück in die Spur brachte, ehe Abdullatif den Deckel drauf machte.

Luckenwalde verliert

Weniger erfolgreich verlief der Sonntag hingegen für die Mannschaft vom FSV Luckenwalde. Gegen den Tabellen-14. vom FSV Zwickau unterlag die Mannschaft von Trainer Michael Braune mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages erzielte Jahn Herrmann (28.), der nach einem Freistoß seines Mitspielers Veron Dobruna den von Luckenwaldes Torhüter Kevin Tittel nach vorn abgewehrten Ball vor die Füße bekam und souverän abschloss. Luckenwalde brauchte bis zur 75. Minute, um erstmals wirklich gefährlich zu werden und das Spielgeschehen auf seine Seite zu ziehen. Für einen Punktgewinn reichten die Bemühungen jedoch nicht mehr aus.



Aufgrund der Niederlage rutschen die Luckenwalder auf Rang zehn ab, mit nunmehr sechs Punkten Vorsprung auf einen potentiellen, ersten Abstiegsplatz.

