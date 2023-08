American Football Potsdam Royals gewinnen gegen München, Berlin Thunder und Berlin Rebels verlieren Stand: 19.08.2023 21:56 Uhr

Die Footballer von Berlin Thunder haben in der European League of Football (ELF) auswärts bei den Panthers Wroclaw verloren. Am Samstag mussten die Berliner eine 12:15-Niederlage (0:0, 6:0, 6:12, 0:3) in Breslau hinnehmen.



Play-Off-Teilnahme entscheidet sich am letzten Spieltag

Quarterback Slade Jarman fand gegen die Panther nicht oft genug seine Anspielstationen Aaron Jackson, Max Zimmermann und Robin Wilzeck. In der ersten Halbzeit war es 30 Minuten ein zähes Ringen auf beiden Seiten um Raumgewinn und Punkte. Unpräzises Angriffsspiel, wenig Druck von den Abwehrformationen und zahlreiche Strafen prägten die gesamte Begegnung.



Im letzten Spielabschnitt fiel der Berliner Trainercrew um Head Coach Johnny Schmuck dann kein funktionierendes Mittel ein, um die Defense der Gastgeber zu knacken. Gerade die langen Pässe waren oft zu ungenau, die kurzen Pässe setzte Schmuck zu selten ein.



Für Berlin Thunder ist es ein Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die Play-Offs. Die Berliner konkurrieren derzeit mit Wroclaw um den sechsten Platz in der KO-Runde, die Polen konnten durch den Sieg gleichziehen bei den gewonnenen Spielen, haben aber noch eine Niederlage mehr als die Berliner.



Am letzten Spieltag trifft Thunder auf die Hamburg Sea Devils (3. September). Gewinnen die Berliner, bleiben sie vor den Panthers Wroclaw, verlieren sie, könnten die Polen noch vorbei ziehen. In die Playoffs ziehen die drei Conference-Sieger und die drei besten Teams nach Siegen und Niederlagen.



Rebels verlieren

Auch die Berlin Rebels haben am Samstagnachmittag eine Niederlage einstecken müssen: In der German Football League (GFL) verloren sie mit 16:28 (0:0, 7:7, 0:7, 9:14) gegen die Dresden Monarchs, den Erstplatzierten der GFL Nord.





Im Mommsenstadion gelang beiden Teams in der ersten Hälfte jeweils ein Touchdown. Bryce Goggin brachte den Ball für die Berliner in die Endzone. In der zweiten Hälfte setzten sich zunächst die Gäste mit einem weiteren Touchdown ab, doch Kris Cain verkürzte mit einem Field Goal auf 10:14. Ein Touchdown von Julian Huber brachte die Berliner wieder in Führung (16:14). In der Schlussphase zog der Tabellenführer das Spiel dann aber wieder an sich und siegte mit 28:16. "Wir haben es uns durch viele Strafen unnötig schwer gemacht und Dresden ins Spiel gebracht. Und die haben ihre Chance genutzt", so Andreas Riedel, der erste Vorsitzende der Rebels.

Royals gewinnen deutlich

Erfreulicher lief das Wochenende für die Potsdam Royals: Sie haben in der German Football League (GFL) gegen die Munich Cowboys gewonnen. Am Samstagnachmittag setzten sich die Brandenburger klar mit 72:6 (22:6, 20:0, 22:0, 8:0) durch.



Im Karl-Liebknecht-Stadion machten die Potsdamer dabei gleich die ersten Punkte. Den Gästen aus München gelang im ersten Viertel zwar ein Touchdown, danach waren die Cowboys aber chancenlos. Besonders Quarterback Jaylon Henderson trug zum deutlichen Ergebnis bei. “Wir waren schon recht zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen. Aber ein so deutliches Ergebnis können wir vorher natürlich nicht absehen”, so Trainer Michael Vogt. Das ganze Team habe performt.



