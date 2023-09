Renntag der Wirtschaft Peace of Rose siegt im Hauptrennen in Hoppegarten Stand: 16.09.2023 17:50 Uhr

Die vierjährige Stute Peace of Rose mit dem kirgisischen Jockey Dastan Sabatbekow hat das Hauptereignis beim Renntag der Wirtschaft gewonnen. Das Duo setzte sich am Samstag auf

der Galopprennbahn Hoppegarten gegen Atoso mit Lilli-Marie Engels und Gedöns mit Martin Seidl im Sattel durch.



Bei der mit 13.000 Euro dotierten Prüfung als Ausgleich II über die Mitteldistanz von 2.000 Metern war der zuvor als Favorit gehandelte fünf Jahre alte Wallach Leon mit Championjockey Eddie Pedroza Nichtstarter. Mit dem Renntag der Einheit am 3. Oktober und dem Renntag der Herzen am 29. Oktober endet die Saison auf der traditionsreichen Rennbahn.



