Regionalliga Nordost Luckenwalde verliert in Jena Stand: 02.09.2023 16:35 Uhr

Am sechsten Spieltag der Regionalliga Nordost hat der FSV Luckenwalde eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Brandenburger verloren am Samstag beim klar überlegenen FC Carl Zeiss Jena mit 0:3 (0:1) und bescherten dem Gastgeber somit den ersten Saisonsieg.

Kaum Chancen für Luckenwalde

Nach ausgeglichener Anfangsphase geriet Luckenwalde durch einen Foulelfmeter in Rückstand. Verteidiger Sofiene Jannene ließ Jenas Außenangreifer Maximilian Krauß im Strafraum auflaufen und brachte diesen so zu Fall. Anschließend zeigte sich Lukas Lämmel sich vom Punkt sicher und verwandelte halbhoch in die rechte Ecke (20.).



Danach versuchten die Gäste vor allem durch intensive Zweikampfführung zurück ins Spiel zu finden, kamen gegen die dominanten Jenaer aber kaum zu Chancen. Auch nach der Pause hatten die Hausherren deutlich mehr Spielanteile und erhöhten in der 60. Minute die Führung. Elias Löder kam im Rückraum an den Ball und zog ab. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und landete unhaltbar im Luckenwalder Kasten.



Kurz vor Schluss setzte dann CZ-Stürmer Krauß den Deckel drauf. Er zog in den Strafraum und schlenzte den Ball aus elf Metern ins rechte untere Toreck zum verdienten 3:0-Endstand für Jena.

