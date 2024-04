Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Können die Eisbären die Meisterschaft in Bremerhaven perfekt machen? Stand: 26.04.2024 18:58 Uhr

Nach zuletzt drei Siegen in Folge können sich die Eisbären Berlin in Bremerhaven in Spiel fünf der Finalserie den Meistertitel sichern. Es wäre bereits der zehnte für den Hauptstadt-Klub in der Deutschen Eishockey Liga. Doch der Gegner bleibt gefährlich.

Die Eisbären Berlin haben am Freitag (19:30 Uhr) in Bremerhaven die erste Chance, die Meisterschaft 2023/24 in der Deutschen Eishockey Liga zu entscheiden. Der Hauptstadt-Klub führt in der Serie Best-of-Seven gegen die Fischtown Pinguins mit 3:1. Dem Rekordmeister fehlt nur noch ein Erfolg für den zehnten DEL-Titel. Für Gegner Bremerhaven würde dagegen ein kleines Eishockey-Märchen enden. Der Verein aus der Seestadt steht erstmals in einer Finalserie.

Aubin: "Vierter Sieg immer der härteste"

So eindeutig die Ausgangslage klingt, so sehr zeigt ein Blick auf die bisherigen vier Partien doch, wie eng die Serie auch weiterhin ist. Allein Spiel drei - mit 97 Minute und 54 Sekunden die längste Final-Partie der DEL-Geschichte - spricht für sich.



Weshalb Eisbären-Trainer Serge Aubin warnt: "Wir haben die Chance, die Serie zu beenden. Wir wissen, dass das schwierig wird. Der vierte Sieg ist immer der härteste. Es ist wichtig, dass wir ruhig bleiben, selbst wenn es Rückschläge geben sollte. Wir müssen fokussiert bleiben und uns auf uns selbst konzentrieren."

Noebels fehlt, aber Vertreter brilliert

Auch Eisbären-Profi Manuel Wiederer mahnt vor der Schwere der Aufgabe und wird auf der Homepage der Eisbären [eisbären.de] wie folgt zitiert: "Uns ist bewusst, dass die Chance jetzt groß ist. Das müssen wir als Motivation und Energie nehmen. Wir bereiten uns aber wie auf jede andere Partie vor. Bremerhaven wird vor den eigenen Fans alles reinhauen. Sie haben eine starke Mannschaft und spielen sehr diszipliniert. Der letzte Sieg ist immer der schwierigste. Wir fühlen uns gut und sind auf jeden Fall bereit."



Beim Vorhaben, den zehnten DEL-Titel vorzeitig fix zu machen, wird weiterhin Nationalspieler Marcel Noebels fehlen. Dessen Vertreter Ty Ronning machte es zuletzt aber mit einem Hattrick nicht gerade schlecht. "Er macht einen großartigen Job", schwärmt Aubin von seinem nur 1,75 Meter großen Spieler. "Er ist nicht so groß, aber er hat ein sehr großes Herz."

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 26.04.2024, 22 Uhr