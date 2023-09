Crayfish in der GFL2 Cottbuser Footballteam steigt vorzeitig in die zweite Liga auf Stand: 04.09.2023 10:17 Uhr

Das American-Football-Team Cottbus Crayfish ist vorzeitig Meister der Regionalliga Ost und spielt damit in der kommenden Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Die Mannschaft konnte sich am Sonntag mit 50:41 gegen die Spandau Bulldogs aus Berlin durchsetzen. Den Crayfish ist damit einen Spieltag vor Saisonende der Aufstieg in die German Football League 2 nicht mehr zu nehmen.



Die Cottbus Crayfish existieren seit mittlerweile 30 Jahren. Zum letzten Spieltag gegen die Berlin Thunderbirds am Samstag ist deshalb eine große Jubiläumsfeier geplant - dort kann dann auch der bereits sichere Aufstieg gefeiert werden.



