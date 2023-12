Basketball-Euroleague Alba Berlin verliert daheim deutlich gegen Olympiakos Piräus Stand: 29.12.2023 22:07 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben zum Abschluss der Hinrunde in der Euroleague eine Niederlage gegen den griechischen Meister Olympiakos Piräus kassiert.

Alba Berlin hat die Hinrunde der Euroleague mit einer Heimniederlage beendet. Vor mehr als 11.200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof verlor Alba am Freitagabend mit 67:94 gegen Olympiakos Piräus.



In 17 Partien der Königsklasse holte Alba nur drei Siege und bleibt Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 15 und Matteo Spagnolo mit elf Punkten.

Alba hält nur eine Hälfte mit - Sikma verabschiedet

Die Berliner fanden zunächst gut ins Spiel und zeigten in den ersten Minuten die bessere Leistung. Im zweiten Viertel lag Alba mit elf Punkten vorn, aber bis zur Halbzeit schrumpfte der Vorsprung auf 43:40 zusammen. Nach der Pause wurde Olympiakos dann deutlich dominanter, Alba bekam immer größere Probleme und der griechische Meister drehte mit einem 16:2-Lauf die Partie.



Vor dem Spiel wurde der ehemalige Alba-Kapitän Luke Sikma offiziell verabschiedet, der nach sechs sehr erfolgreichen Jahren in Berlin seit dem Sommer das Trikot von Olympiakos trägt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.10.23, 21:15 Uhr