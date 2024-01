Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba Berlin und Marcus Eriksson lösen Vertrag auf Stand: 11.01.2024 10:44 Uhr

Basketball-Bundesligist Alba Berlin und der langzeitverletzte Marcus Eriksson haben ihren Vertrag im Einvernehmen aufgelöst. Die Behandlung der Verletzung des 30-Jährigen ziehe sich weiter hin, teilte Alba am Donnerstag mit. Der Flügelspieler habe sich deshalb dazu entschlossen, die Reha in seiner Heimat Schweden fortzuführen.



Für die Berliner stand der Dreier-Spezialist seit 2019 in 138 Partien auf dem Parkett und gewann drei Meisterschaften und zwei Pokaltitel. Der Schwede, der zuvor ein Leistungsträger bei Alba war, konnte wegen verschiedener Verletzungen seit Anfang 2022 kein Spiel mehr bestreiten.

Alba holt Aufbauspieler Martin Hermannsson zurück mehr

"Dankbar für gemeinsame Zeit"

"Heute verabschiede ich mich von dem Klub, der meine Heimat war", wird Eriksson auf der Vereins-Homepage zitiert. Wegen einer Plantarsehnenentzündung am linken Fuß fehlte Eriksson ab Januar 2022, danach kam eine Verletzung am Knie hinzu. Geplante Comebacks musste er immer wieder aufschieben.



"Die Langwierigkeit seiner Verletzung tut mir für Marcus sehr leid", ließ sich Sportdirektor Himar Ojeda zitieren. "Zum Zeitpunkt seines Ausfalls war er in absoluter Topform, aber so ist der Leistungssport leider manchmal. Wir sind sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, denn Marcus ist auch abseits des Basketballfelds ein toller Typ."

Sendung: rbb24 Inforadio, 11.01.2023, 12:15 Uhr