Basketball-Eliteliga Alba Berlin erhält erneut Platz in der Euroleague Stand: 29.06.2023 15:15 Uhr

Trotz der klar verpassten deutschen Basketball-Meisterschaft darf Alba Berlin auch in der kommenden Saison in der Euroleague antreten. Das Team von Trainer Israel Gonzalez gehört zu den 18 Mannschaften, die am Donnerstag offiziell von den Organisatoren für die europäische Eliteliga zugelassen wurden.



Das Finalturnier der besten vier Teams findet im kommenden Jahr in Berlin statt. Deshalb war mit dieser Entscheidung gerechnet worden.

Meister Ulm nicht dabei

Auch Bayern München darf wieder an der Euroleague teilnehmen. Der deutsche Meister Ratiopharm Ulm spielt hingegen nur im Eurocup, dem zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb.



Die Euroleague und der Eurocup werden nicht vom europäischen Basketball-Verband Fiba Europe veranstaltet, sondern von einer privaten Organisation, an der eine Anzahl von Klubs Rechte besitzt. Vergeben werden die 18 Plätze werden die 18 Starplätze über ein dauerhaftes Teilnahmerecht, eine sogenannte A-Lizenz, oder Wildcards. So verfügt Bayern München über eine A-Lizenz, Alba Berlin ist wie in den vergangenen Jahren per Wildcard dabei.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.06.2023, 15:15 Uhr