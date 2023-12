90:85 in Oldenburg 90:85 in Oldenburg: Alba siegt dank starkem Schlussspurt Stand: 17.12.2023 16:49 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen wichtigen Sieg geholt. Die Berliner gewannen am Sonntag nach einer starken Schlussphase bei den EWE Baskets Oldenburg mit 90:85 (40:47).



Dabei hatte der Hauptstadt-Club fast die gesamte Spielzeit im Rückstand gelegen. Beste Berliner Werfer waren Weltmeister Johannes Thiemann mit 24 und Matt Thomas mit 20 Punkten.



Nach einem ausgeglichenen Auftakt konnte Alba mit 10:7 in Führung gehen. Es sollte für lange Zeit die letzte Führung der Gäste bleiben. Denn anschließend übernahm Oldenburg das Zepter. Die Berliner hatten Probleme in der Defensive und vor allem unter dem Korb. Zudem blieb die Wurfquote schwach.

Bei Oldenburg ging gar nichts mehr

Zu Beginn des zweiten Viertels waren die Gastgeber auf 27:19 davongezogen. Alba kam zwar mehrmals wieder ran, aber Oldenburg hatte auch immer eine Antwort parat. Drohte der Ausgleich, trafen die ersatzgeschwächten Niedersachsen wichtige Würfe und hielten die Führung.



Mitte des dritten Viertels wurde der Rückstand dann erstmalig zweistellig (52:64). Sechs Minuten vor Ende lag Alba immer noch deutlich zurück (70:83). Doch dann ging bei den müder werdenden Oldenburgern plötzlich gar nichts mehr. Und das konnten die Gäste ausnutzen. Mit einem 20:2 Lauf in der Schlussphase holte sich Alba doch noch den Sieg.

