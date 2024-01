69:56 in Halle 69:56 in Halle: Alba-Frauen holen den fünften Sieg in Serie Stand: 07.01.2024 19:54 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am Sonntag gewann der Tabellenzweite in Halle an der Saale bei den Lions MBC und vor 725 Zuschauern mit 69:56. Für die Mannschaft von Chefcoach Cristo Cabrera war es bereits der fünfte Sieg in Serie. Damit stellten die Alba-Damen einen neuen Klubrekord auf.



Erfolgreichste Werferin für die Berlinerinnen war Laina Snyder mit 17 Punkten, gefolgt Marie Berthold (14 Punkte) und Stefi Grigoleit (13).

Alba-Fans geben "Extra-Push"

Dass der Sieg jedoch beileibe kein Selbstläufer war, bestätigte Albas Co-Kapitänin Lucy Reuß hinterher gegenüber rbb|24 und ergänzte: "Aber wir haben die Partie heute über über unsere starke Verteidigung gewonnen. Der MBC ist ein sehr erfahrenes Team mit einer sehr physischen Halbfeld-Defense. Umso wichtiger war es für uns, dass wir aus unserer guten Verteidigung heraus Fastbreaks laufen und so einfach Punkte erzielen konnten." Ein Eindruck, der auch von der Match-Statistik untermauert wird. So kam Alba im Laufe der Begegnung auf zwölf Ballgewinne, die Gastgeber aus Halle hingegen auf neun.



Nächster Gegner in der Liga sind am kommenden Samstag die Angels Nördlingen. Zuvor bestreiten die Berlinerinnen am Mittwoch noch ihr Viertelfinalspiel im DBBL-Pokal bei den Panthers Osnabrück. Dann womöglich wieder mit Unterstützung aus der Haupstadt, über den sich Lucy Reuß beim Gastspiel in Halle besonders freute: "Dass es vor einen kleinen Alba-Block gab, hat uns einen Extra-Push gegeben."

