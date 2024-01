60:57-Sieg in Osnabrück 60:57-Sieg in Osnabrück: Alba-Frauen ziehen erstmals ins Pokal-Halbfinale ein Stand: 10.01.2024 21:41 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben erstmals in der Klubgeschichte das Halbfinale des DBBL-Pokals erreicht. Am Mittwochabend gewannen die Berlinerinnen nach einer spannenden Aufholjagd mit 60:57 (25:34) bei den Panthers Osnabrück und machten somit den Einzug in die nächste Runde perfekt. Beste Werferin für Alba war Stefi Grigoleit mit 16 Punkten.

Neun-Punkte-Rückstand zur Pause

Trainer Cristo Cabrera hatte bei der Viertelfinal-Begegnung auf die verletzte Maggie Mulligan verzichten müssen, doch auch ohne die Centerin kam Alba gut ins Spiel und konnte sich zu Beginn leicht absetzen. Kurz vor Ende des ersten Viertels legten die Gastgeberinnen jedoch zu und dominierten dann auch den zweiten Spielabschnitt. Mit einem Neun-Punkte-Rückstand gingen die Berlinerinnen in die Pause.



Alba ließ sich jedoch nicht abschütteln und brachte sich im dritten Durchgang wieder in Schlagdistanz. Dieser Kampfgeist der Gäste sollte sich am Ende auszahlen: sechs Minuten vor der Schlusssirene holten sie sich de Führung zurück und ließen sich diese bis zum Ende nicht mehr nehmen.



Das Halbfinale findet im Rahmen des TOP4 am 16. März statt. Ein mögliches Finale wäre dann am 17. März. Der Ausrichtungsort und Gegner stehen bislang noch nicht fest.

