3:0 in Wiesbaden 3:0 in Wiesbaden: Der SC Potsdam festigt Platz vier Stand: 14.01.2024 18:43 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben am 15. Spieltag der Bundesliga mit 3:0 (25:23, 25:10, 25:7) in Wiesbaden gewonnen. Gegen den Tabellen-Sechsten war dabei nur der erste Satz umkämpft. Besonders der finale, dritte Durchgang mündete schließlich in einer Demonstration der Stärke. Zur besten Akteurin der Potsdamerinnen wurde Zuspielerin Raquel Lazaro Castellanos gekürt.

Platz drei in Reichweite

Dank des Erfolgs steht der SC Potsdam drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde in der Tabelle weiterhin auf Platz vier. Der zwei Punkte entfernten Dresdner SC ist dabei, trotz eines Spiels weniger, durchaus noch in Reichweite. Allerdings hat die Tabelle vor der am 10. Februar beginnenden Zwischenrunde noch wenig Aussagekraft.



Das nächste Bundesliga-Spiel der Brandenburgerinnen findet am 24. Januar (19 Uhr) bei den Roten Raben Vilsbiburg statt.

