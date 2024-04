Volleyball SSC Schwerin schlägt Potsdam und steht im Endspiel Stand: 06.04.2024 21:55 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann am Samstagabend auch das zweite Spiel beim SC Potsdam - und trifft nun auf Titelverteidiger MTV Stuttgart.

Mit einem 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:18) waren die Mecklenburgerinnen drei Tage zuvor in eigener Halle bestens in das Halbfinal-Duell mit dem Hauptrunden-Vierten gestartet. Nun ließen die SSC-Frauen in Potsdam ein 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:15) folgen. Die Serie im Modus "best of three" entschieden sie damit vorzeitig zu ihren Gunsten.

Für den Rekordmeister ist es die erste Finalteilnahme seit 2019 - damals gab es eine 2:3-Niederlage in der Serie gegen den MTV Stuttgart. Und diese offene Rechnung könnten die Schwerinnerinnen nun begleichen: Die Schwäbinnen sind auch in diesem Jahr Endspiel-Gegner. Stuttgart gewann das zweite Halbfinalduell beim Dresdner SC mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) und setzte sich damit nach dem 3:0 im ersten Spiel sehr souverän durch.

Total offene Endspiel-Serie

Zuletzt triumphierten die Stuttgarterinnen, die sich vor gut einem Monat in Mannheim den DVV-Pokal gesichert haben, zwei Jahre in Folge im Finale gegen Potsdam. Schwerin könnte dem Meister nun aber gefährlich werden. Denn über die komplette Saison gesehen, war der SSC bisher das beste Team. Schon die Hauptrunde hatte er als Erster beendet. Die folgende Zwischenrunde beendeten Koslowskis Schützlinge ebenfalls auf Rang eins.

Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass Stuttgart die beiden Duelle in der Hauptrunde mit 3:2 für sich entschied. In der Zwischenrunde gewann allerdings Schwerin mit 3:2. Zum Auftakt der Finalserie gegen Stuttgart hat der SSC am 13. April Heimrecht. Die Finalserie wird nach dem Modus "best of five" gespielt.

