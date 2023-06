NDR-Sport VfB Lübeck: Trainingsstart mit neun Neuzugängen Stand: 28.06.2023 19:03 Uhr

Die Fußballer von Aufsteiger VfB Lübeck, dem einzigem Nordclub in der Dritten Liga, haben am Mittwoch mit der Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen. Trainer Lukas Pfeiffer begrüßte an der Lohmühle zahlreiche Neuzugänge.

Insgesamt neun Neuverpflichtungen vermeldeten die Schleswig-Holsteiner. Prominentester Name ist der Bundes- und Zweitliga-erfahrene Hanno Behrens, Kurz vor dem Trainingsstart gab der VfB bekannt, dass auch Jan-Marc Schneider und Sören Reddemann künftig für die Lübecker auflaufen werden.

Der 29 Jahre alte Offensiv-Allrounder Schneider kommt vom Absteiger FSV Zwickau, der 27 Jahre alte Innenverteidiger Reddemann vom Ligarivalen Hallescher FC.

"Wir wollen versuchen, den Spirit der vergangenen Saison mitzunehmen."

— VfB-Coach Lukas Pfeiffer

Beide unterschrieben Zweijahresverträge bis zum 30. Juni 2025 und waren beim leichten Aufgalopp am Mittwochabend dabei. Bei sonnigem Wetter ging es vor rund 700 bis 800 Zuschauern vor allem um den Ball - in Form eines Mini-Dreier-Turniers, jeweils 7 gegen 7.

Reinhardt neuer Co-Trainer

Neuzugänge gibt es auch im Trainerteam. So fungiert der ehemalige HSV-Fußballprofi Bastian Reinhardt neben Lars Hopp als zweiter Assistent von Chefcoach Pfeiffer. Der 47-Jährige war zwischen 2003 und 2010 als Abwehrspieler für die Hamburger aufgelaufen, ab Mai 2010 für knapp ein Jahr als Sportvorstand tätig und arbeitete zuletzt als Nachwuchscoach.

Zudem holte der VfB Torwarttrainer Arvid Schenk, der vorher für die zweite Auswahl des HSV tätig war.

Sportdirektor Harms: "Lukas Pfeiffer ist unser Trainer"

Offen ist nach wie vor, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) damit umgeht, dass Pfeiffer nicht die für die Dritte Liga notwendige Trainer-Lizenz besitzt. Der VfB hatte den Vertrag mit seinem Aufstiegscoach um ein Jahr bis 2024 verlängert, es drohen DFB-Sanktionen bis hin zum Punktabzug.

VfB-Sportvorstand Sebastian Harms zeigte sich aber optimistisch, dass es soweit nicht kommen wird: "Wir sind weiter in Gesprächen mit dem Verband und davon überzeugt, dass Lukas unser Trainer bleiben wird." Assistent Hopp verfügt über die nötige Trainer-Lizenz.

Vier Testspiele vereinbart

Vier Testspiele hat der VfB bereits im Rahmen der Saisonvorbereitung vereinbart. Los geht es am 6. Juli gegen den dänischen Zweitligisten Nyköbing FC, zwei Tage später geht es gegen den Oberligisten SV Eichede. Der Gegner für den 9. Juli ist noch offen, am 15. Juli gastieren die Schleswig-Holsteiner bei Regionalligist BFC Dynamo in Berlin.

Das erste Pflichtspiel ist der Auftakt im schleswig-holsteinischen Landespokal: Am 22. Juli empfängt der VfB Eutin 08. Drittligastart ist am 4. bis 6. August, eine Woche später steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Lübeck empfängt am Montag, den 14. August, den Bundesligisten TSG Hoffenheim. Anpfiff ist um 18 Uhr.

