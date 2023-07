NDR-Sport VfB Lübeck: Saisonstart gegen Zweitliga-Absteiger Sandhausen Stand: 07.07.2023 13:40 Uhr

Die Fußballer von Aufsteiger VfB Lübeck treffen am ersten Spieltag der kommenden Drittliga-Saison vor heimischer Kulisse auf Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

Das ergab der Spielplan für die Saison 2023/2024, der am Freitag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht wurde. Die Partie findet zwischen dem 4. und 6. August statt. Die zeitgenauen Ansetzungen des ersten Spieltags werden im Laufe der kommenden Woche vorgenommen.

Zweimal auswärts in Folge

Danach müssen die Norddeutschen zweimal in Folge auswärts antreten, zunächst bei Waldhof Mannheim und anschließend bei 1860 München. Am letzten Spieltag empfangen die Schleswig-Holsteiner Rot-Weiss Essen.

Nach dem 20. Spieltag geht es ab dem 20. Dezember in eine vierwöchige Winterpause. Der Spielbetrieb startet wieder am 19. Januar 2024. Der letzte Spieltag findet geschlossen am Sonnabend, dem 18. Mai, statt.

Spieltag neu aufgeteilt

Zudem haben sich die Anstoßzeiten verändert. Das Montagsspiel wurde abgeschafft. Einem Freitagabendspiel folgen fünf Spiele am Sonnabend ( alle 14 Uhr), ein Topspiel danach (16.30 Uhr) sowie drei Partien am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr).

Das erste Pflichtspiel ist der Auftakt im schleswig-holsteinischen Landespokal: Am 22. Juli empfängt Lübeck Eutin 08. Drittligastart ist am 4. bis 6. August, eine Woche später steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Der VfB trifft am Montag, den 14. August, auf Bundesligist TSG Hoffenheim. Anpfiff ist um 18 Uhr.

