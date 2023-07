Triathlon-WM in Hamburg Sieben deutsche Athleten im Finale Stand: 14.07.2023 10:59 Uhr

Fünf deutsche Frauen und zwei Männer haben bei der Triathlon-WM in Hamburg im Super-Sprint am frühen Freitagvormittag direkt den Einzug in die Finalrunden (Sonnabend) geschafft. Fünf Athleten und eine Athletin haben am Abend noch eine Chance in den Hoffnungsläufen.

Die Athletinnen der Deutschen Triathlon-Union (DTU) präsentierten sich in der Hansestadt über 300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen souverän. Neben der deutschen Meisterin Lisa Tertsch (Offenbach) qualifizierten sich auch Laura Lindemann (Berlin), Anabel Knoll (Ingolstadt), Marlene Gomez-Göggel (Ulm) und Annika Koch (Saarbrücken) direkt für die Läufe am Sonnabend.

Lediglich Selina Klamt (Potsdam) und Lena Meißner (Neubrandenburg) müssen heute Abend noch einmal ran.

Sturz-Drama bei Lührs und Priester

Bei den Männern setzten sich von den sieben Startern lediglich Tim Hellwig (Neustadt/Weinstraße) und Simon Henseleit (Schongau) direkt durch. Hellwig wurde Fünfter, Henseleit Siebter.

Ganz bitter lief das Qualifying für den Cuxhavener Lasse Lührs und den Quickborner Lasse Nygaard Priester, die beide im ersten Rennen bis kurz vor dem Ziel in einer Elfer-Gruppe dabei waren. Doch dann geriet Lührs ins Stolpern und riss auch Priester mit - beide müssen so am Abend noch einmal ran, um sich für das Finale am Sonnabend zu qualifizieren. Das gilt auch für Jonas Schomburg (Hannover), Johannes Vogel (Rostock) und Valentin Wernz (Tuttlingen).

Zeitplan für die Triathlon-WM

Freitag, 14. Juli:

8 Uhr: Qualifikation Elite Frauen und Männer (0,3 Kilometer / 7,5 Kilometer / 1,6 Kilometer)

12 Uhr: Altersklassen - Sprint World Championships (0,5 / 20 /5)

19 Uhr: Hoffnungsläufe Elite Frauen und Männer (0,3 / 7,5 / 1,6)

Sonnabend, 15. Juli:

7.30 Uhr: Open Race - Männer/ Frauen Sprintdistanz (0,5 / 20 / 5)

13 Uhr: Mixed Relay U23/Juniorinnen und Junioren (0,3 / 7,0 / 1,6 pro Athlet)

16.20 Uhr: Finaldurchgänge Elite Frauen und Männer (0,3 / 7,5 / 1,6)

Sonntag, 16. Juli:

6.30 Uhr: Open Race - Männer/ Frauen olympische Distanz (1,5 / 40 / 10)

14.15 Uhr: Mixed Relay Elite (0,3 / 7,0 / 1,6 pro Athlet)

Finale am Sonnabend, Mixed-Staffel am Sonntag

Die Läufe am Sonnabend (ab 16.20 Uhr) werden im Eliminator-Modus ausgetragen: Drei Rennen werden absolviert, pro Finalrunde scheiden fünf Sportler aus.

Vergeben werden am Sonntag auch die WM-Titel in der olympischen Mixed-Staffel. Zusammen mit den gemeldeten Jedermännern werden an den vier Wettkampftagen mehr als zehntausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Hansestadt erwartet.

