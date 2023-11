NDR-Sport Titelverteidiger Zverev schlägt am Rothenbaum auf - auch Rune dabei Stand: 14.11.2023 14:43 Uhr

Titelverteidiger und Lokalmatador Alexander Zverev sowie Holger Rune gehen im kommenden Jahr bei den traditionsreichen Hamburg Open am Rothenbaum an den Start. Damit sind nicht nur die deutsche und die dänische Nummer eins dabei, sondern auch zwei aktuelle Top-Ten-Spieler.

Die ATP-Sandplatzveranstaltung findet vom 15. bis 21. Juli statt. "2024 werde ich wieder am Rothenbaum aufschlagen, hoffentlich, um meinen Titel zu verteidigen", sagte Zverev in einer Videobotschaft. Der erst 20 Jahre alte Rune, der von Boris Becker trainiert wird, steht in der Weltrangliste aktuell auf Rang acht. Er ist schon 2019 und 2021 am Rothenbaum an den Start gegangen. Beide spielen derzeit bei den ATP-Finals.

Am 30. Juli hatte Zverev in Hamburg das Finale gegen den Serben Laslo Djere in zwei Sätzen gewonnen. "Ich freue mich so sehr darauf, zurückzukommen. Es ist ein ganz besonderer Ort für mich. Hamburg ist meine Geburtsstadt, und hier habe ich mit dem Tennisspielen begonnen", so Zverev.

"Das Turnier am Hamburger Rothenbaum ist eines der ausstrahlungsstärksten Sportevents in Deutschland mit einer langen Tradition", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote am Dienstag. "Die Rückkehr von Alexander Zverev nach seinem grandiosen Finalsieg in diesem Jahr, verspricht schon jetzt einen extrem spannenden Turnierverlauf. Ich bin sicher, dass er mit dem Hamburger Publikum im Rücken alles für einen weiteren Sieg in seiner Heimatstadt geben wird."



In diesem Jahr steht in Tennium ein neuer Veranstalter der Herren-Ausgabe parat - für mindestens fünf Jahre liegt die Organisation in den Händen der Sportagentur. Ab dem 22. November startet der Ticketverkauf. Die Lizenzen für das Männer- und Frauenturnier liegen im kommenden Jahr nicht mehr in einer Hand. Dadurch gibt es nun zwei Veranstalter. "Aus unserer Sicht würden wir uns natürlich freuen, wenn die Turniere auch mal wieder zusammenfinden", sagte Grote. "Aber das ist mit zwei Veranstaltern eben nicht so einfach."

Die weiblichen Tennis-Profis werden im Juli 2024 ihr Turnier nicht am Rothenbaum, sondern im Hamburger Stadtpark austragen. Das 250er-WTA-Turnier wird vom 21. bis 26. Juli und damit zwischen Wimbledon und den Olympischen Spielen stattfinden.

