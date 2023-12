NDR-Sport Tanz-WM: Buchholz ist bereit für das Abenteuer Hongkong Stand: 12.12.2023 13:25 Uhr

Am kommenden Montag tritt die Latein-Formation von Blau-Weiss Buchholz bei der WM in Hongkong an - der Weg dahin war weit und emotional für die Tänzerinnen und Tänzer aus der Nordheide.

Von Matthias Heidrich

"Wir sind froh, wenn wir alle im Flugzeug sitzen, dann können wir es einfach genießen", sagte Trainerin Franziska Becker dem NDR. "Flüge buchen, Spenden und Unterstützung bekommen - es gab unfassbar viel zu planen." Und das binnen nur weniger Wochen.

Erst Ende November stand fest, dass Buchholz neben dem Meister und Titelverteidiger Grün-Gold-Club Bremen als zweites deutsches Team zur WM nach Asien fährt. Bei den Deutschen Meisterschaften sicherten sich die Niedersachsen den Vize-Meistertitel.

"Die Vorfreude ist riesig. Das ist eine einmalige Sachen, nach Asien zu fliegen und da eine Weltmeisterschaft zu tanzen."

— Tänzer Stefan Kulik

Erst am Vorabend hatte das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) der Klage der Buchholzer stattgegeben und den "normalen" Qualifikationsmodus, mit dem DM-Zweiten als WM-Teilnehmer, wieder in Kraft gesetzt. Die zuvor schon nominierte Formation der TSG Bremerhaven, die bereits Flüge nach Hongkong gebucht hatte, wurde nur Dritter und hatte das bittere Nachsehen.

Bei der DM in Braunschweig waren Becker und ihre Paare förmlich ausgeflippt, als klar war, dass sie das "Last-Minute-Ticket" nach Hongkong in der Tasche haben. Aber "so richtig realisiert hat man das gar nicht, das kam erst später", sagte die Blau-Weiss-Trainerin.

Zwei Tage Verschnaufpause gönnten sich die Buchholzer nach diesen so emotionalen nationalen Meisterschaften, dann ging es zurück aufs Parkett, um die Vorbereitung auf ihr internationales Debüt aufzunehmen.

Spenden von Unternehmen und aus der Politik

Während die Formation an der Perfektionierung der Choerografie "Made to Love" arbeitete, lief im Hintergrund eine große Hilfsaktion an. Über 35.000 Euro mussten zusammenkommen, um den Trip der Buchholzer nach Hongkong möglich zu machen. "Das hat super funktioniert", so Becker. Tanzsportfreunde und Unternehmen spendeten, "damit wir den Eigenanteil der Sportler reduzieren können". Auch aus der Politik kam Hilfe.

"Es ist ein schönes Gefühl zu spüren, dass der ganze Ort hinter uns steht."

— Trainerin Franziska Becker

Der DTV unterstützt lediglich den deutschen Meister, also den Grün-Gold-Club Bremen. "Das ist mit seinen begrenzten Mitteln auch nachvollziehbar", so Becker. Beide Teams reisen in dieser Woche ins ferne Asien.

Grün-Gold-Club Bremen will Titel verteidigen

Während für die Bremer in Hongkong (am Montag die Zwischenrunde ab 10 Uhr und das Finale ab 13 Uhr live auf butenunbinnen.de) nur die erfolgreiche Titelverteidigung zählt, geht es für Buchholz eher darum, bei der Premiere auf internationalem Parkett seine Visitenkarte zu hinterlassen. "Wir gehen das mit sehr viel Willen und Entschlossenheit an. Bisher sind wir nicht nervös, aber mal schauen, wie das ist, wenn wir dort in der Halle stehen", sagte Tänzerin Madlen Lindemann. Trainerin Becker glaubt jedenfalls fest ihr Team: "Wir mussten im Training noch mal richtig Gas geben, aber wir sind bereit."

