NDR-Sport Spielunterbrechung: VfB Lübeck will Schneeballwurf aufklären Stand: 22.01.2024 19:54 Uhr

Fußball-Drittligist VfB Lübeck bemüht sich nach der etwa zehnminütigen Unterbrechung im Kellerduell am vergangenen Sonnabend gegen Waldhof Mannheim um die Aufklärung der Geschehnisse rund um den Schneeballwurf auf den Schiedsrichterassistenten Cengiz Kabalakli.

Referee Nico Fuchs (Bergisch Gladbach) hatte die Teams nach dem Wurf aus dem Block D des Stadions an der Lohmühle in die Kabine gebeten. Neben der Bewertung der Vorfälle durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) versprach der VfB am Montag, das Videomaterial zu sichten, "um den Werfer möglicherweise identifizieren zu können".

Zudem wolle der Club "diverse organisatorische und technische Abläufe auf den Prüfstand" stellen, um derartige Situationen künftig zu verhindern. Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms hatte nach der Partie, die der VfB durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 2:1 gewann, beim Schiedsrichtergespann um Entschuldigung gebeten.

Am Dienstag nächstes Kellerduell - 1860 gastiert auf Lohmühle

Die Lübecker betonten in ihrer Mitteilung, "dass das in vielen Profistadien feststellbare Problem geworfener Gegenstände auf der Lohmühle seit längerer Zeit nicht besteht". Die Fanszene des VfB habe sich eindeutig gegen das Werfen jeglicher Gegenstände während des Spiel positioniert, hieß es weiter. Es habe mit Ausnahme der "Sondersituation um dieses Schneespiel" im eigenen Stadion "keinerlei Vorkommnisse dieser Art" gegeben, so der VfB.

Die Mannschaft von Neu-Coach Florian Schnorrenberg bestreitet bereits am Dienstagabend (19 Uhr, im Liveticker bei NDR.de) ihr nächstes Heimspiel. Zu Gast ist dann in dem TSV 1860 München ein ebenfalls abstiegsgefährdetes Team.

Dieses Thema im Programm:

Schleswig-Holstein Magazin | 22.01.2024 | 19:30 Uhr