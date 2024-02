Olympia-Qualifikation Hannover fiebert Handball-Fest entgegen Stand: 09.02.2024 10:59 Uhr

Bei der EM im eigenen Land hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft knapp das Ticket für die Olympischen Spiele verpasst. Das will sie bei einem Viererturnier in Hannover nachholen. Die Länderspielbilanz dort kann sich sehen lassen.

Von Christian Görtzen

In Niedersachsens Landeshauptstadt wird sich vom 14. bis 17. März entscheiden, ob die deutsche Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) teilnehmen wird.

Nationalspieler Martin Hanne kann die Heimspiele in Hannover kaum erwarten. "Die Begeisterung für den Handball hier sehr groß ist. Wir haben Bundesligaspiele, bei denen die ganze Hütte voll ist", sagte der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf dem NDR. "Die Nationalmannschaft zieht ja die größte Aufmerksamkeit in Handball-Deutschland auf sich. Und da könnte man hier ein absolutes Fest feiern, wenn man erfolgreich ist."

DHB-Auswahl trifft auf Algerien, Kroatien und Österreich

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 14. März in der 10.000 Zuschauer fassenden Arena auf Algerien, zwei Tage später auf Kroatien und am 17. März auf Österreich. Die DHB-Auswahl muss bei dem Viererturnier einen der ersten beiden Plätze belegen, um das Olympia-Ticket zu erhalten. Gegen Österreich gelang bei der EM in der Hauptrunde mit viel Mühe und Glück ein Remis, gegen Kroatien unterlag das Team - es war aber schon zuvor für das Halbfinale qualifiziert.

"Wir freuen uns sehr über den Zuschlag. Hannover ist eine Handball-Stadt und wird unter Beweis stellen, dass die Begeisterung, die wir jetzt bei der EM erlebt haben, auch hier herrschen wird. Gleichzeitig geben wir unsere Visitenkarte als Bewerbung um Spiele bei der WM 2027 ab", erklärte Belit Onay (Bündnis 90 / Die Grünen), Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Länderspielbilanz in Hannover klar positiv

Der Blick auf die Länderspielhistorie in Hannover zeigt: Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Stadt an der Leine ein gutes Pflaster. 19 Partien wurden gewonnen, zwei endeten remis, acht Spiele gingen verloren. Letztmals war das Nationalteam am 8. Januar 2023 in Hannover zu Gast. Es gab ein 33:31 gegen Island. Für Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt war es das 50. Länderspiel.

Was auch für Hannover als Austragungsort gesprochen haben wird, waren die sehr guten Erfahrungen dort bei der U21-WM im Sommer 2023. Das Weltmeister-Team Deutschland mit Justus Fischer und Renars Uscins von der TSV Hannover-Burgdorf bestritt seine Vorrundenspiele gegen Libyen, Tunesien und Algerien in Hannover - noch vor dem Einsetzen einer Euphorie - vor jeweils mehr als 3.000 Fans.

Visitenkarte für WM 2027 abgeben

Kein Wunder also, dass bei Fischer, Uscins und bei Martin Hanne, dem dritten deutschen EM-Teilnehmer der "Recken", die Freude über die Entscheidung pro Hannover groß ist. "Die Halle ist ideal - es ist eine der besten Hallen in Deutschland, um solch ein Event stattfinden zu lassen", so Hanne.

Ähnlich sieht es Uscins: "Man fühlt sich hier wohl, weiß, wo alles ist, kennt die Leute. Also, das ist in jedem Fall eine kleine Motivation, dabei zu sein." Und für Hannover sei das auch eine günstige Gelegenheit, um für die Handball-WM 2027 "einen Eindruck zu hinterlassen".

"Wir als Hannoveraner sind begeistert, dass das Turnier hier stattfindet."

— Christian Prokop, Trainer der TSV Hannover-Burgdorf

Für TSV-Trainer Christian Prokop ist das Gastspiel des DHB-Teams in Hannover eine "tolle Anerkennung" einer "guten, konstanten Arbeit des Vereins, aber auch einer hohen Sportbegeisterung in dieser Stadt".

Dass die Atmosphäre bei den Auftritten der Nationalmannschaft richtig gut passen wird - davon ist der ehemalige Bundestrainer überzeugt: "Die Fans haben bei der U21-WM schon gezeigt, was hier abgeht, was für eine Begeisterung hier herrscht." Auch in Sachen Infrastruktur passe alles bestens. Prokop: "Es ist eine zentral gelegene Stadt, die in meinen Augen oft unterbewertet ist. Wir als Hannoveraner sind begeistert, dass das Turnier hier stattfindet."

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 02.02.2024 | 23:03 Uhr