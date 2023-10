NDR-Sport Krebstod - Hannover Indians trauern um Goalie Dalgic Stand: 14.10.2023 20:31 Uhr

Monatelang hat Jan Dalgic gegen die heimtückische Erkrankung gekämpft - vergebens: Wie die Hannover Indians am Sonnabend mitteilten, ist der Eishockey-Torwart seinem bösartigen Hirntumor erlegen. Er wurde nur 25 Jahre alt.

"Wir haben die traurige Pflicht, Euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist", teilten die Indians in den Sozialen Medien und auf ihrer Homepage mit: "Die Indians trauern um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, das eigentlich gerade erst begonnen hatte."

NHL-Stars halfen bei Initiative "Save of his life"

Die Diagnose hatte Dalgic am 4. Januar dieses Jahres erhalten - an seinem Geburtstag. Das Schicksal des Sportlers bewegte viele. Die Indians starteten die Initiative "The Save of his life" und sammelten so mehr als 120.000 Euro, um die notwendige Operation finanzieren zu können. Auch die deutschen NHL-Stars Leon Draisaitl und Philipp Grubauer hatten die Aktion unterstützt.

Nach der OP hatte sich Dalgic Ende Januar bei Instagram noch mit einer mutmachenden Botschaft gemeldet. "Ich kann euch reinen Gewissens sagen, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist", teilte er seinerzeit mit - wenige Monate später war der Tumor zurück.

Auch die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) reagierte "mit großer Betroffenheit" auf Dalgics Tod. Der 25-Jährige spielte bereits in der DEL2 und war deutscher Junioren-Nationalspieler. Der gebürtige Bonner lief in seiner Jugend für den Kölner EC auf, später unter anderem auch im Norden beim EHC Timmendorfer Strand und den Rostock Piranhas. Für die Hannover Indians hatte er in den vergangenen zwei Jahren 42 Oberliga-Partien bestritten.