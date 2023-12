NDR-Sport Keeper Vincent Gérard vom THW Kiel kündigt Karriere-Ende an Stand: 20.12.2023 12:12 Uhr

Weltklasse-Keeper Vincent Gérard wird den Handball-Bundesligisten THW Kiel im kommenden Sommer nach lediglich einem Jahr wieder verlassen. Der Franzose kündigte an, seine Karriere nach dem Saisonende zu beenden.

"Manchmal ist es an der Zeit, sich zu verabschieden", schrieb der 37-Jährige auf seinem Instagram-Account. Im Juni, Juli oder August sei es an der Zeit, "die Sportschuhe wegzulegen", so Gérard. Der Schlussmann ließ somit offen, ob er noch an den Olympia in Paris teilnehmen wird. Bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio holte Gérard mit Frankreich Gold und wurde zudem ins Allstar-Team gewählt.

Beim THW Kiel noch ohne Pflichtspiel-Einsatz

Während der Keeper im Trikot seines Heimatlandes große Erfolge feierte und auch auf Vereinsebene viele Titel holte, konnte er in Kiel noch keine Fußspuren hinterlassen. Verletzungsbedingt kam der Routinier nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer zu den Schleswig-Holsteinern noch nicht zum Einsatz. Der THW reagierte mit der Verpflichtung seines Landsmannes Samir Bellahcene auf den Ausfall des Starkeepers, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft.

Seine Zeit an der Förde dürfte Gérard also aus sportlicher Sicht nicht nachhaltig in Erinnerung bleiben, wenn er im kommenden Sommer seine Laufbahn beenden wird. Wie seine Lebensplanung dann aussieht, ließ er offen, verabschiedete sich aber mit den Worten: "Bis bald zu neuen Abenteuern."

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 20.12.2023 | 23:03 Uhr