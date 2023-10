NDR-Sport HSV-Handballer Baijens wechselt im Sommer zu Paris Saint-Germain Stand: 20.10.2023 13:00 Uhr

Die HSV-Handballer müssen einen bitteren Abgang verkraften. Spielmacher Dani Baijens wird den Bundesligisten im Sommer verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln.

Der französische Spitzenclub und Champions-League-Teilnehmer verkündete am Freitagmittag die Verpflichtung des 25 Jahre alten Spielmachers. Bei PSG unterzeichnete Baijens einen Zweijahresvertrag. Gerüchte über einen Abgang des Niederländers nach Paris hatte es bereits seit Wochen gegeben. Nun hat der HSVH Gewissheit, ab der kommenden Saison nicht mehr mit dem aus Rottderdam stammenden Mittelmann planen zu können.

"Sportlich und menschlich verlieren wir mit Dani einen super Spieler. Für uns ist es ein schwerwiegender Abgang und es wird nicht einfach ihn zu ersetzen. Aber wir werden jetzt alles daransetzen, auch im kommenden Jahr gut aufgestellt zu sein", erklärte Sebastian Frecke, Geschäftsführer des Handball Sport Verein Hamburg.

Baijens: "Champions League extrem reizvoll"

Baijens war 2022 vom Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen zu den Hanseaten gewechselt. In seiner Premiere-Saison gelangen ihm 136 Treffer und 104 Vorlagen. In der aktuellen Spielzeit schlagen für den Niederländer, der in der Bundesliga auch für die SG Flensburg-Handewitt und den TBV Lemgo Lippe auf der Platte stand, 46 Tore und 19 Assists zu Buche. Derzeit muss der 25-Jährige wegen eines Mittelhandbruchs pausieren.

Seine Entscheidung, dem HSVH nach dem Ende dieser Serie den Rücken zu kehren, begründete der Nationalspieler mit dem Wunsch, auch auf Vereinsebene auf internationaler Bühne zu spielen: "Ich fühle mich total wohl hier in Hamburg und beim HSVH - eine super Stadt und ein toller Verein. Ich wäre auch gerne in Hamburg geblieben, aber die Chance, mit Paris in der Champions League zu spielen, ist für mich einfach extrem reizvoll."

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal 18.00 | 20.10.2023 | 18:00 Uhr