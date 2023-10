NDR-Sport Heimpleite gegen Nürnberg: Holstein Kiel verpasst Sprung auf Rang zwei Stand: 29.10.2023 16:00 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat seine Heimschwäche um ein weiteres Kapitel erweitert. Am Sonntag unterlagen die "Störche" dem 1. FC Nürnberg mit 0:2 (0:0). Durch die Niederlage verpassten die "Störche" den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Von Christian Görtzen

Aus ihren vergangenen drei Heimspielen holten die Kieler lediglich einen Punkt. Zwischen Auftritten in der Fremde und vor eigenem Publikum liegt eine enorme Diskrepanz. Mit verbuchten zwölf Punkten ist die Elf von Holstein-Trainer Marcel Rapp die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga, mit ihren nur sieben Punkten zu Hause das drittschwächste Heimteam der Liga. In der Tabelle fielen die "Störche" am elften Spieltag mit ihren 19 Zählern auf den vierten Rang zurück.

"Die Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn."

— Holstein-Kapitän Philipp Sander

"Das Spiel stand lange auf des Messers Schneide. Das 0:1 hat uns aus dem Rhythmus gebracht, danach haben wir nicht mehr so ins Spiel zurückgefunden", sagte Kiels Kapitän Philipp Sander im Interview mit dem NDR. "Am Mittwoch haben wir schon gleich wieder die Chance, es besser zu machen." Dann aber in einem anderen Wettbewerb - im DFB-Pokal. Die Schleswig-Holsteiner empfangen um 18 Uhr zum Zweitrundenspiel den Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg.

Holstein-Profi Holtby trifft die Latte

Im Punktspiel gegen den "Club" legten die Kieler stark und los und kamen in der Anfangsphase zweimal dem Führungstor nahe. Nach einer mit viel Effet hineingebrachten Flanke von Tom Rothe kamen im Strafraum nacheinander drei Spieler nicht ganz an die Kugel (6.), und kurz darauf verfehlte Nicolai Remberg mit eimem Flachschuss knapp das Ziel (7.). Nürnberg befreite sich nach einer Viertelstunde zwar aus der Umklammerung und hätte selbst treffen können - Holstein-Keeper Timon Weiner parierte den Schuss von Tim Handwerker stark (18.) -, doch insgesamt waren die Gastgeber in einer ansehnlichen ersten Hälfte das etwas gefährlichere Team.

So fehlten bei einer Volleyabnahme von Lewis Holtby nur Zentimeter - der Ball touchierte die Latte (23.). Und kurz vor der Pause hatte Remberg nach einem Patzer von FCN-Keeper Christian Mathenia plötzlich die Gelegenheit, per Kopf die Führung zu erzielen. Er setzte den Ball aber aus kurzer Distanz neben das Tor (40.). Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Handwerker und Uzun schocken Kiel

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit stellte Rapp die personelle Besetzung in der Spitze um: Für Fiete Arp und Holmbert Fridjonsson kamen Benedikt Pichler und Steven Skrzybski (62.). Das Spiel plätscherte aber zunächst weiter dahin - bis Handwerker von der Strafraumgrenze einfach mal mit der Innenseite seines linken Fußes auf das Kieler Gehäuse hielt. Und da Colin Kleine-Bekel den Schuss noch mit der Ferse abfälschte, war Weiner ohne Chance - Holstein lag mit 0:1 hinten (68.).

Nur wenige Sekunden nachdem Pichler aus fünf Metern Entfernung einen Kopfball knapp über das FCN-Tor gesetzt hatte, kam es für die Kieler noch bitterer. Nach Steilpass von Lukas Schleimer zog der erst 17 Jahre alte Can Uzun davon, tunnelte Weiner und bejubelte direkt danach das 2:0 (77.). Kiel mühte sich zwar danach, doch die Franken ließen nichts mehr zu.

Spielstatistik Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg

11.Spieltag, 29.10.2023 13:30 Uhr

Holstein Kiel 0 1. FC Nürnberg 2

Tore:

0:1 Handwerker (68.)

Handwerker (68.) 0:2 Uzun (77.)

Holstein Kiel: Weiner - Kleine-Bekel (80. Sterner), M. Schulz (72. Simakala), Komenda - Sander - T. Becker, Remberg (80. Porath), Holtby, Rothe - Arp (62. Skrzybski), Fridjonsson (62. Pichler)

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Gürleyen, Horn, Handwerker - Flick - Castrop, Schleimer (80. Lohkemper) - B. Goller, Uzun (86. Möller Daehli), Okunuki (90.+1 Wekesser)

Zuschauer: 12801

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 29.10.2023 | 22:50 Uhr