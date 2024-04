NDR-Sport Hannover im Marathon-Fieber - Petros und Mayer DM-Favoriten Stand: 11.04.2024 12:20 Uhr

Die beiden Läufer des Jahres stehen beim 32. Hannover-Marathon am Sonntag im Fokus: Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros und Domenika Mayer, drittschnellste deutsche Marathon-Läuferin aller Zeiten, greifen an der Leine nach dem DM-Titel und laufen sich warm für die Olympischen Spiele in Paris. Der NDR überträgt von 8.45 bis 12 Uhr live.

Noch rund vier Monate, dann fällt am 10. (Männer) und 11. August (Frauen) der Startschuss für den olympischen Marathon. Das Ticket für das Mega-Event haben sich Petros und Mayer bereits Ende September beim Berlin-Marathon geholt, als der Ausnahme-Athlet vom SSC Berlin in 2:04:58 Stunden seinen eigenen deutschen Rekord pulverisierte und die Regensburgerin in 2:23:47 Stunden auf Platz drei der ewigen deutschen Bestenliste lief.

In Hannover wollen sich nun beide den Feinschliff für Paris holen und sind die Favoriten beim Kampf um die deutsche Meisterschaft. "Dass sowohl Domenika als auch Amanal nach Hannover zurückkehren, macht uns natürlich extrem stolz", sagte Veranstalterin Stefanie Eichel.

Mayer hatte sich schon vor zwei Jahren bei ihrem Marathon-Debüt den nationalen Titelgewinn auf dem flachen, schnellen Kurs durch die niedersächsische Landeshauptstadt gesichert. "Ich starte gern dort, wo ich weiß, was mich erwartet. Und in Hannover hat einfach alles gepasst. Das gibt mir die nötige Sicherheit. Ich freu' mich einfach drauf", sagte die 33 Jahre alte Team-Europameisterin.

Gelingt Petros erneut ein Streckenrekord?

Für Petros wäre es das erste DM-Gold über die 42,195 Kilometer. Und vielleicht gelingt ihm ja wie im Vorjahr, als Hannover nicht Austragungsort der DM gewesen war, erneut ein Streckenrekord - 2023 hatte er die Bestmarke auf 2:07:02 Stunden geschraubt. "Ich kenne die Strecke jetzt, weiß, was mich erwartet und habe schon das Ziel, noch mindestens eine Minute schneller zu sein", erklärte der 28-Jährige, der zuletzt beim Halbmarathon in Lissabon in 1:00:56 Stunden (Platz drei) ebenso wie Mayer (1:10:40; Rang sechs) seine gute Form unter Beweis stellte.

Die Startzeiten am Sonntag

9 Uhr: Marathon

9.30: Marathon-Staffeln

10.35: Halbmarathon

13.15: 10-km-Lauf

13.40: Walking 10 km

13.41: Nordic Walking, 10 km

Auch bei den Frauen hatte es im vergangenen Jahr eine Streckenrekord durch die Kroatin Matea Parlov Kostro gegeben (2:25:45).

Pfeiffer startet im Halbmarathon

Insgesamt werden am Sonntag rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die unterschiedlichen Strecken in Angriff nehmen. Lokalmatador Hendrik Pfeiffer (TK Hannover), der die Olympia-Qualifikation hauchdünn verpasst hat und für Paris Ersatzstarter ist, will sich bei seinem Heimspiel auf der Halbmarathon-Distanz erneut für die EM im Juni in Rom empfehlen.

"Ich bin nach wie vor mit Blick auf die Qualifikation für die Europameisterschaften in einer ganz komfortablen Position, möchte die aber noch einmal absichern", so der 31-Jährige, der 2022 an der Leine deutscher Marathon-Meister geworden war und im Vorjahr im Halbmarathon triumphierte. "Die Anfeuerungen vor heimischem Publikum sind auf jeden Fall eine krasse Extra-Motivationen, die mich sicherlich beflügeln wird."

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 14.04.2023 | 08:45 Uhr