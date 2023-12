NDR-Sport Handball: Hamburg richtet Final Four der European League aus Stand: 18.12.2023 12:46 Uhr

Hamburg richtet im kommenden Jahr das Final Four in der European League im Handball aus. Dies gab der Europa-Verband EHF am Montag bekannt. Das Turnier steigt am 25. und 26. Mai 2024.

Deutsche Vertreter im zweithöchsten europäischen Club-Wettbewerb sind Titelverteidiger Füchse Berlin, die SG Flensburg-Handewitt, Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf. Die "Recken" treffen in der Hauptrunde auf HBC Nantes und die Rhein-Neckar Löwen, die SG in ihrer Gruppe auf auf Bjerringbro-Silkeborg und Novi Sad (Serbien). Und Berlin bekommt es in seiner Hauptrundengruppe mit Sporting Lissabon und HC Dobrogea Sud Constanta (Rumänien) zu tun.

Hauptrunde beginnt Mitte Februar

In der Hauptrunde spielen die 16 Teams, die in den Gruppen A bis H die Plätze eins uns zwei belegt haben, in vier Vierergruppen. Die Ergebnisse der Duelle der qualifizierten Teams werden in die Hauptrunde übertragen. Diese beginnt am 13. Februar 2024. Die Frauen ermitteln den Sieger zwei Wochen zuvor in Graz. Damit finden beide Endrundenturniere erstmals an neutralen Orten statt.

