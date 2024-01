NDR-Sport Handball-EM: THW-Torwart Bellahcene und die enttäuschten Dänen Stand: 29.01.2024 13:02 Uhr

Zum ersten Mal stand Samir Bellahcene, der im Liga-Alltag das Tor des THW Kiel hütet, in einem großen Endspiel und feierte mit Frankreich auf Anhieb die Europameisterschaft. Die favorisierten dänischen Handballer waren tief enttäuscht über die 31:33-Niederlage nach Verlängerung.

Von Jan Kirschner

Das Finale von Köln war dramatisch und barg viele kleine Geschichten. Eine schrieb gewiss Bellahcene, der vor dem Turnier nur zwei Länderspiele bestritten hatte und noch zum EM-Auftakt auf der Tribüne Platz nehmen musste. Doch nun darf er anfangen und steht nach wenigen Minuten im Brennpunkt. Einen Wurf des dänischen Linksaußen Emil Jakobsen lenkt Bellahcene an den Pfosten. Er ballt die Fäuste. Er puscht sich hoch.

Er registriert aber auch, dass sein Gegenüber Emil Nielsen immer besser in Fahrt kommt. Am Ende hat dieser 15 Paraden auf seinem Konto. Der später eingewechselte dänische Torwart-Dauerbrenner Niklas Landin bringt es auf drei Glanztaten, Bellahcene insgesamt nur auf neun.

Bellahcene eigentlich eine Notlösung des THW Kiel

An diesem Abend spricht vieles für den Kontrahenten aus Dänemark. Mit Linkshänder Mathias Gidsel, dem Halblinken Simon Pytlick und dem Kreisläufer Magnus Saugstrup bietet er ein magisches Dreieck auf, das viele für das derzeit Beste im Welthandball halten. Und dann ist da das eigentlich ungleiche Torhüter-Duell.

Vor zwölf Monaten war Vincent Gerard die Nummer eins der Franzosen. Dieser war im Sommer nach Kiel gewechselt, kam wegen einer Verletzung aber nie zum Einsatz und musste inzwischen seine Karriere beenden. In der Not verpflichtete der THW Kiel den nur Experten bekannten Bellahcene aus Dünkirchen. Der Ersatz machte sein Sache gut und verlängerte inzwischen seinen Vertrag bis 2025.

Auch in der Nationalmannschaft rückte der 29-Jährige, dessen Familie aus Algerien stammt, für Gerard nach. Dennoch galt diese Position als eine problematische. "Wir haben drei eher unerfahrene Torhüter, haben viel probiert, um einigermaßen Stabilität zu bekommen", erklärte Nationalcoach Guillaume Gille. Die Leistung von Bellahcene ist an diesem Tag gut genug. Sie reicht aus, um die Vorteile, die Rückraum-Asse wie Nedim Remili, Elohim Prandi oder Kentin Mahé und Kreisläufer Ludovic Fabregas erspielen, zu verteidigen.

"Ich schwebe jetzt auf Wolke sieben."

— Samir Bellahcene

Bis auf zwei Siebenmeter spielt Bellahcene das Finale durch – und das in seinem erst zehnten Länderspiel. "Dafür habe ich viel gearbeitet und viel Video geschaut", sagt er stolz. In der Verlängerung hat er seinen großen Auftritt, als er einen harten Wurf des dänischen Rückraum-Routiniers Mikkel Hansen pariert. Da steht es 30:29. Die Franzosen halten ihren Vorsprung. Nach dem Abpfiff klopft die französische Torhüter-Legende Thierry Omeyer, die zwischen 2006 und 2013 ein Kieler "Zebra" war und jetzt als TV-Experte arbeitet, Bellahcene anerkennend auf die Schulter. Ein Ritterschlag.

"Vor zehn Jahren gab es schon mal ein Endspiel zwischen Dänemark und Frankreich – und 'Titi' hielt überragend“, schwärmte Bellahcene über das Idol seiner Jugend. "Damals habe ich zugeschaut, jetzt stehe ich selbst hier, und 'Titi' unterstützt mich von seinem Platz hinter der Bank." Ein kleines Handball-Märchen.

Praktisch keine Pause für die Bundesliga-Profis

Die Dänen, die 2014 das Finale der Heim-EM verloren, ziehen erneut gegen Frankreich den Kürzeren. "Mir fehlen die Worte", sagte Pytlick. "Es ist in dieser Situation ein Wahnsinn, dass wir in nur sechs Tagen schon wieder im Club gefordert sind." Zu seiner SG Flensburg-Handewitt muss er am Mittwoch zurückkehren, bereits am Sonnabend geht es gegen den HSV Hamburg um den Einzug in die Pokal-Endrunde.

Der THW Kiel hat ein paar Tage mehr Zeit, ehe es gegen den SC Magdeburg gleich mit einem Bundesliga-Spitzenspiel weitergeht. Für Magnus Landin ist das jetzt noch kein Thema. "Es ist verdammt hart, ein EM-Endspiel in der Verlängerung zu verlieren", sagte er. Spätestens wenn der dänische Linksaußen wieder in Kiel trainiert, wird er feststellen, dass die Goldmedaille, die er gewinnen wollte, ein anderer Vereinskamerad hat: Samir Bellahcene.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 28.01.2024 | 22:50 Uhr