NDR-Sport Handball-Bundesliga: THW Kiel feiert Arbeitssieg in Stuttgart

Handball-Bundesliga: THW Kiel feiert Arbeitssieg in Stuttgart Stand: 26.11.2023 19:45 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Sonntag einen hart erkämpften 36:31 (16:17)-Auswärtssieg beim TVB Stuttgart eingefahren. Die Schleswig-Holsteiner taten sich lange Zeit schwer gegen gut aufgelegte Schwaben.

In der 42. Minute verzeichnete der THW die erste Führung der Partie, ließ sich dann aber nicht mehr beirren und durfte am Ende über den neunten Saisonsieg jubeln. Eric Johansson war mit acht Toren bester Werfer der Kieler. Mit 18:10 Punkten rangiert die Mannschaft von Trainer Filip Jicha weiter auf Tabellenplatz fünf.

TVB Stuttgart - THW Kiel 31:36 (17:16)

Tore Stuttgart: Jimenez (6/2 Siebenmeter), Pfattheicher (6), K. Häfner (5), M. Häfner (3), Lönn (3), Maric (3), Laube (2), Lucas (1), Nicolaus (1), Zieker (1)

THW Kiel: Johansson (8), Duvnjak (7), Ekberg (6/4), Bilyk (5), Landin (4), Wiencek (4), Overby (1), Pabst (1)

Zuschauer: 5.032

Topspiel gegen Paris steht an

Am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) geht es für die Kieler mit dem Champions-League-Topspiel in eigener Halle gegen Paris weiter, ehe in der Liga am nächsten Sonntag (16.30 Uhr) der Bergische HC anreist.

Torwart Bellahcene stark - Duvnjak geht voran

Nach einer ersten Hälfte auf Augenhöhe, in der der THW die engagierten Stuttgarter nicht so recht zu packen bekam, zeigten die Norddeutschen erst in der Schlussphase ihre Klasse. Vor allem eine verbesserte Abwehrarbeit und Torwart Samir Bellahcene waren die Faktoren für den Kieler Erfolg. Der THW-Keeper zeigte acht Paraden und bildete nach seiner Einwechslung den so wichtigen Rückhalt. Vorne nahm vor allem Routinier Domagoj Duvnjak das Heft in die Hand.

