NDR-Sport Final Four: SG Flensburg-Handewitt träumt vom fünften DHB-Pokal-Triumph

Die SG Flensburg-Handewitt ist beim Final Four in Köln der einzige Nordclub. Die Schleswig-Holsteiner wollen endlich ihren fünften Triumph im DHB-Pokal feiern. Am Sonnabend geht es zunächst im Halbfinale gegen die MT Melsungen.

Ein Hattrick von 2003 bis 2005 und der Pokalsieg 2015 - seither wartet die SG auf den fünften Titel. Den bislang letzten sicherten sich die Flensburger in einem dramatischen Endspiel, das sie im Siebenmeterwerfen gegen den SC Magdeburg gewannen.

Diese Konstellation ist am Finaltag am Sonntag erneut denkbar. Dafür muss sich die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau am Sonnabend (19 Uhr) zunächst im Halbfinale gegen Melsungen behaupten - und der SC zuvor gegen die Füchse Berlin.

Flensburg - Melsungen gab es gerade erst in der Liga

Auf Melsungen, den Tabellenfünften der Bundesliga, waren die Schleswig-Holsteiner erst vor Wochenfrist getroffen - und hatten sich in Kassel mit einem 25:25-Unentschieden begnügen müssen. Das Ergebnis kostete zwar nicht den dritten Rang in der Bundesliga, deutet aber an, dass der zuletzt launische Gegner wieder zu den Leistungen aus der Hinrunde fähig sein könnte. "Das wird ein komplett anderes Spiel, das auf neutralem Boden ausgetragen wird und in dem es um alles geht", sagte Flensburgs Torwart Kevin Möller.

Nichtsdestotrotz analysierte Krickau in den vergangenen Tagen den jüngsten Vergleich beider Clubs und machte sich Gedanken, wo sich taktische Veränderungen anbieten. Auffallend beim jüngsten Vergleich war vor allem die Vorstellung von Melsungens Keeper Nebojsa Simic. "Die Paraden sind das eine", sagte Krickau. "Wir können die Chancen aber noch besser kreieren und eine bessere Balance bei den Gegenstößen finden."

SG seit zwölf Partien ungeschlagen

Trotz des Dämpfers: Sein Team ist seit Anfang Februar wettbewerbsübergreifend in zwölf Begegnungen ungeschlagen. Allerdings ist die SG gewarnt: Im vergangenen Jahr war sie soagr mit einer Serie von 21 Partien ohne Niederlage nach Köln gereist - der DHB-Pokal war gefühlt nur eine Formsache. Umso größer war das Entsetzen nach der klaren Halbfinal-Pleite gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Und: Nur eine Woche und zwei weitere Niederlagen später wurde der damalige Trainer Maik Machulla beurlaubt. "Seitdem ist viel Wasser den Bach hinuntergeflossen", sagt Keeper Möller. "Es ist vor allem eine mentale Sache. Es geht darum, die richtige Spannung zu finden, damit wir nicht zu heiß sein werden und alle Absprachen vergessen. Aber man darf auch nicht zu locker sein."

Torhüter Möller weiß, wie man in Köln Titel holt

Der Torhüter war bei den bitteren 60 Minuten gegen die Rhein-Neckar Löwen im April vergangenen Jahres dabei, erlebte in der Kölner Arena aber auch schon einen Karriere-Höhepunkt: den Champions-League-Triumph mit dem FC Barcelona im Jahr 2021.

Krickau wird zum ersten Mal vor 20.000 Zuschauern coachen. "Ich weiß noch nicht, wie es sein wird - die Vorfreude ist in jedem Fall groß", sagte der 37-Jährige. Und auch für ein Drittel seiner Mannschaft wird das Finalturnier in der Rhein-Metropole eine Premiere. Wobei die Domstadt auch erst im zweiten Jahr Ausrichter ist. 29 Jahre lang war es Hamburg gewesen.

Einsatz von Jakobsen und Gottfridsson fraglich

Definitiv ausfallen wird bei der SG am Wochenende Linkshänder Kay Smits, der seit Dezember wegen einer Herzmuskel-Entzündung kein Spiel mehr bestreiten konnte. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Emil Jakobsen (Bauchmuskel-Zerrung) und Jim Gottfridsson, der am vergangenen Wochenende in Kassel einen Schlag aufs Knie bekam.

Rund 1.200 Fans reisen nach Angaben des Clubs mit nach Köln, um ihre Farben anzufeuern. Die Nordlichter können also auf eine treue Gefolgschaft setzen. Im vergangenen Jahr holten die Flensburger am zweiten Tag gegen Lemgo immerhin den dritten Platz und sicherten sich so eine Prämie von 120.000 Euro. Der Titelgewinn würde 200.000 Euro einbringen. Dennoch betont SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: "Im Vordergrund steht ganz klar der sportliche Erfolg, denn der DHB-Pokal hat einen hohen sportlichen Wert."

