Auftakt im DFB-Pokal St. Pauli siegt locker bei Oberligist Atlas Delmenhorst Stand: 12.08.2023 17:20 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat in der ersten Runde des DFB-Pokals seine Pflichtaufgabe beim Oberligisten Atlas Delmenhorst souverän gelöst. Die Kiezkicker zogen am Sonnabend (12.08.2023) mit einem 5:0 (1:0) in die zweite Runde ein.

Von Thomas Luerweg

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler wurde vor 4.999 Zuschauern im Stadion an der Düsternortstraße ihrer Favoritenrolle gerecht, allerdings ließen die Zweitliga-Profis lange die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen. In der ersten Hälfte trafen sie nur einmal, erst als die Kräfte bei den Hausherren schwanden, fielen weitere Tore. Der hochverdiente Erfolg war am Ende standesgemäß.

St. Pauli mit Chancen im Minutentakt - aber nur einem Treffer

Hürzeler nutzte den Pokal zum Rotieren, verhalf dem zweiten Keeper Sascha Burchert zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz und Philipp Treu (links im Mittelfeld) sowie Danel Sinani (rechts in der Offensive) zu Startelfdebüts. Sein Gegenüber Dominik Schmidt vertraute derselben Mannschaft wie beim Oberliga-Saisonauftakt vor einer Woche gegen Hildesheim.

In der einseitigen Partie dauerte es bis zur 24. Minute, ehe die Hamburger gegen den Fünftligisten in Führung gingen. Eric Smith zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern gekonnt um die Mauer herum und traf genau wie beim Testspiel gegen Tel Aviv - 1:0! Zuvor hatten Marcel Hartel (1.), Andreas Albers (5.), Sinani (13.) und Jackson Irvine per Kopf (18.) hochkarätige Chancen vergeben oder waren am starken Atlas-Keeper Damian Schobert gescheitert.

Der Vorsprung hätte höher ausfallen müssen, aber Hartel setzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Schuss aus zehn Metern links neben das Tor (45.+1). So behaupteten die Hausherren, die lediglich zu zwei harmlosen Fernschüssen kamen, zur Pause den knappen Rückstand.

Chancenwucher verhindert höheren Sieg

Ein grober Fehler von Saliakas kurz nach dem Wechsel bescherte Delmenhorst eine Ausgleichschance, aber der schnelle Shamsu Mansaray scheiterte im Eins gegen Eins an Burchert (47.). Wer glaubte, der Zweitligist würde jetzt ein Offensivfeuerwerk abbrennen, sah sich zunächst getäuscht. Albers konnte sich im Strafraum nicht durchsetzen (54.), Hartel verzog allein vor Schobert (56.). Das 2:0 besorgten die Delmenhorster selbst: Atlas-Defensivmann Yunus Kerem Sari schoss im Fünfmeterraum Schobert an, von dessen Knie der Ball ins Tor trudelte (58.)

Danach gingen den Delmenhorstern die Kräfte aus. Elias Saad umkurvte die Atlas-Defensive wie Slalomstangen und erhöhte mit dem schönsten Treffer des Tages auf 3:0 (68.). Eine Minute später sah Sari für ein Foul im Strafraum Gelb-Rot und Hartel traf vom Elfmeterpunkt souverän zum 4:0 (70.). Den aufopferungsvoll kämpfenden Amateuren wäre fast noch der Ehrentreffer gelungen, doch Leonit Basha, der allein auf Burchert zulief, brachte den Ball nicht am klasse parierenden Keeper vorbei (80.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Oladapo Afolayan, der einen Abpraller zum 5:0 verwertete (88.)

Die zweite Runde wird am 1. Oktober in der Sportschau ausgelost und am 31. Oktober und 1. November gespielt.

Spielstatistik SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

1.Spieltag, 12.08.2023 15:30 Uhr

SV Atlas Delmenhorst 0 FC St. Pauli 5

Tore:



0:1 Smith (24.)

Smith (24.) 0:2 Schobert (59., Eigentor)

Schobert (59., Eigentor) 0:3 Saad (68.)

Saad (68.) 0:4 Hartel (70., Foulelfmeter)

Hartel (70., Foulelfmeter) 0:5 Afolayan (88.)

SV Atlas Delmenhorst: Schobert - Fenski, Cissé, Sari, Eggert (71. Uschpol) - Stütz, Eggersglüß (65. Ngongfor) - Touray, Azadzoy (66. Dähnenkamp), Mansaray (73. Basha) - Gysbers (65. Trebin)

FC St. Pauli: Burchert - Wahl, Smith (73. Nemeth), Mets (63. Dzwigala) - Saliakas, Irvine (72. Metcalfe), Hartel, Treu - Sinani (64. Afolayan), Albers (72. J. Eggestein), Saad

Zuschauer: 4999 (ausverkauft)

