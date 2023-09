NDR-Sport DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg gegen Werder - HSV trifft auf Leverkusen Stand: 18.09.2023 22:21 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen auf dem Weg zum erhofften elften Triumph im DFB-Pokal im Achtelfinale den Nordrivalen Werder Bremen aus dem Weg räumen. Zweitliga-Aufsteiger Hamburger SV trifft auf Bundesligist Bayer Leverkusen.

Das ergab die Auslosung der Runde der letzten 16 am Montagabend. Die Achtelfinal-Partien werden am 25./26. November ausgetragen. Für Titelverteidiger Wolfsburg, der den Cup neun Mal in Folge gewann, sollte Werder eigentlich kein Stolperstein sein. In der vergangenen Bundesliga-Serie schlugen die "Wölfinnen" die Bremerinnen mit 3:2 und 8:0. Allerdings ist der Nordrivale mit einem überzeugenden 5:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg in die neue Erstliga-Serie gestartet, sodass VfL-Allrounderin Svenja Huth im "Sky"-Interview den warnenden Zeigefinger hob.

"Das ist immer ein unangenehmer Gegner. Das wird in jedem Fall nicht einfach. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, von daher müssen wir fokussiert sein, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte die 32 Jahre alte Nationalspielerin.

HSV freut sich auf Leverkusen und Ex-Spielerin Bartz

Vor einer sehr schweren Aufgabe stehen fraglos die HSV-Fußballerinnen. Das Team von Coach Marwin Bolz trifft im Achtelfinale in Bayer Leverkusen auf eine Mannschaft, der in dieser Bundesliga-Saison viel zugetraut wird. Der Werksclub hat sich mit einigen interessanten Spielerinnen verstärkt. Unter anderem stieß Paulina Bartz zum Team des niederländischen Trainers Robert de Pauw. Die 18 Jahre alte Stürmerin wechselte aus Hamburg vom Eimsbütteler TV zu den Rheinländerinnen. Zuvor war die Junioren-Nationalspielerin für den HSV aufgelaufen. Für sie ist das Pokal-Achtelfinale also eine Reise in die eigene Vergangenheit.

