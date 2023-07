NDR-Sport Das erste Nordduell: Eintracht-Trainer vor Debüt, Holstein Kiel angriffslustig Stand: 28.07.2023 16:23 Uhr

Zum Saisonauftakt der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am Sonntag in Braunschweig gleich zum Nordduell. Die Eintracht empfängt Holstein Kiel. Für Jens Härtel ist es das Pflichtspieldebüt als BTSV-Coach.

Der ehemalige Hansa-Coach hat in seiner Trainerkarriere zwar schon einiges erlebt. Doch Härtel fiebert regelrecht hin auf das erste Heimspiel am Sonntag gegen die "Störche" (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). "Wir sind alle sehr, sehr gespannt auf die Atmosphäre im Stadion - ich besonders", sagte er am Freitag. Sein Team sieht der 54-Jährige gewappnet für das Duell mit den runderneuerten Kielern, bei denen 17 Profis gegangen und 14 neue Spieler gekommen sind.

"Die Jungs wollen endlich raus auf den Platz."

— Eintracht-Trainer Jens Härtel

"In der Trainingswoche war die Mannschaft sehr fokussiert, über mangelnde Intensität oder Einsatzbereitschaft konnten wir uns nicht beschweren", sagte Härtel, der während der Sommerpause für Michael Schiele gekommen war.

Mit dem Auftaktgegner Kiel hat es Härtel auch schon in den vergangenen Jahren zu tun bekommen, zunächst als Trainer des 1. FC Magdeburg, dann als Chefcoach von Hansa Rostock. Allerdings gibt es wegen der Fluktuation im Kieler Kader nur noch einen geringen Erkenntnisgewinn aus der vergangenen Spielzeit.

"Es ist natürlich immer etwas schwierig, wenn eine Mannschaft einen relativ großen Umbruch hinter sich hat, und den haben sie. Kiel hat einige Spieler verloren, die lange dort gespielt haben", so Härtel. Hauke Wahl, Fin Bartels, Fabian Reese oder Alexander Mühling zum Beispiel. "Sie haben neue Leute geholt und wir sehen, dass sie eine sehr, sehr robuste Mannschaft haben. Sie haben den Fokus ganz klar darauf gelegt, defensiv stabiler zu stehen. Die Spiele, die wir gesehen haben, haben dies bestätigt. In der Grundordnung sind sie variabel. Wir sind vorbereitet und wissen, was uns erwartet."

Holstein-Coach Rapp mit Vorbereitung sehr zufrieden

Kiels Trainer Marcel Rapp versuchte am Freitag, den Umbruch herunterzuspielen. "Es gab ja mal eine Zeit, da lag Holstein Kiel quasi in Schutt und Asche und alle sind gegangen", so Rapp. "Wir waren relativ ruhig, weil wir wussten, welche Neuzugänge wir holen werden." Einer davon: Angreifer Shuto Machino, in den 23-jährigen Japaner setzt Kiel große Hoffnungen.

Rapp ist zuversichtlich für die neue Saison. Man habe alles umsetzen können, "was wir uns von der Vorbereitung so versprochen haben", sagte der 44-Jährige. Weiteres Erfolgserlebnis am Freitag: Die Kieler gaben die Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Steven Skrzybski bekannt, der Angreifer bleibt bis 2026.

"Wir haben schon Ideen, wie wir Tore schießen wollen."

— Holstein-Trainer Marcel Rapp

Die Niedersachsen erwartet der Holstein-Coach als gut organisierten Gegner. "Sehr gut im Umschalten, laufen oft die Tiefe an. Auch bei Standards gefährlich", analysierte Rapp und gibt sich angriffslustig. "Wir haben schon Ideen, wie wir Tore schießen wollen – auch gegen eine defensiv gut organisierte Mannschaft, die sie auf jeden Fall sein werden."

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Kurucay, Ivanov, Kijewski - Wiebe, Griesbeck, Nikolaou, Endo - Kaufmann, Ujah, Gomez

Holstein Kiel: Dähne - Sterner, Johansson, Kleine-Bekel, Rothe - Erras - Sander, Holtby - Simakala - Pichler, Machino

