NDR-Sport Beachvolleyball in Hamburg - Müller/Tillmann werden Dritte

Beachvolleyball in Hamburg - Müller/Tillmann werden Dritte Stand: 20.08.2023 17:01 Uhr

Das deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Svenja Müller/Cinja Tillmann hat beim Elite-16-Turnier in Hamburg Rang drei belegt. Im "kleinen Finale" gelang dem in der Hansestadt trainierenden Duo ein glatter 2:0-Erfolg.

Müller und Tillmann ließen den Brasilianerinnen Carolina Salgado/Barbara Seixas De Freitas am Sonntagnachmittag am Rothenbaum beim 21:15 und 21:19 keine Chance. Bronze war für die WM-Dritten ein kleiner Trost für den verpassten Endspiel-Einzug. Am Sonntagmorgen hatte das deutsche Duo seine Vorschlussrunden-Partie gegen die US-Amerikanerinnen Kristen Nuss und Taryn Kloth mit 0:2 (18:21, 16:21) verloren.

Im anderen Semifinale setzten sich Eduarda Santos Lisboa/Ana Patricia Silva Ramos gegen ihre Landsfrauen Salgado und De Freitas 2:0 (21:18, 21:9) durch. Das Finale ist für 18 Uhr terminiert.

Henning/Winter überraschen - Frühes Aus für Ehlers und Wickler

Müller und Tillmann waren das einzige deutsche Duo in der Runde der letzten Vier. Nur sie hatten ihr Viertelfinalspiel gewonnen und die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 22:20, 21:10 bezwungen. Die beiden übrigen deutschen Teams - die ebenfalls in Hamburg trainieren - schieden dagegen aus. Die EM-Dritten Laura Ludwig und Louisa Lippmann scheiterten nach großem Kampf in drei Sätzen 21:13, 15:21, 11:15 an Nuss/Kloth.

Paul Henning und Sven Winter, die überraschend unter die besten acht Teams gekommen waren, unterlagen den norwegischen Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sörum glatt mit 14:21 und 14:21. Für das einzige deutsche Weltklasse-Paar Nils Ehlers und Clemens Wickler war diesmal nach dem 0:2 (17:21, 19:21) gegen die Brasilianer George Souto Maior Wanderley und Andre Loyola Stein sogar schon in der Zwischenrunde Endstation.

Im Herren-Finale (19 Uhr) stehen sich die Italiener Paolo Nicolai/Samuele Cottafava und David Ahman/Jonatan Hellvig (Schweden) gegenüber.

