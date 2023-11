NDR-Sport Aufstiegskandidat Hannover 96? Nach dem Derbysieg ist vor St. Pauli Stand: 06.11.2023 11:23 Uhr

Dank des Derbysieges gegen Eintracht Braunschweig ist Hannover 96 in der 2. Liga nun Tabellendritter und Verfolger der Hamburger Clubs FC St. Pauli und HSV. Am Freitagabend geht es zum Topspiel ans Millerntor.

Von Christian Görtzen

Natürlich genossen die "Roten" den Triumph. Ein 2:0-Sieg im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig, noch dazu auf eine solch souveräne Art und Weise, ohne eine einzige Torchance für den Gegner - das musste einfach gewürdigt und gefeiert werden.

"Kompliment an die Mannschaft. Es ist ja schon ein sehr spezielles Spiel - sie haben es gemeistert. Mich freut es riesig", sagte 96-Trainer Stefan Leitl, der im nächsten Atemzug auch gleich mal im großen Rahmen dachte: "Mich freut es für jeden, der in Hannover lebt. Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Bürger von Hannover und an die ganze Region!"

96 an Holstein Kiel und Düsseldorf vorbei

So süß dieser Erfolg gegen den Nachbarn auch schmeckte und so reich er an Prestige ist, er bietet Hannover 96 darüber hinaus in der 2. Liga eine spannende Perspektive: Durch den Gewinn der drei Punkte sind die "Roten" der erste Jäger der Hamburger Clubs. Hinter dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC St. Pauli (26 Punkte) und dem Tabellenzweiten HSV (24) kommt im Klassement dank der besseren Tordifferenz auch schon das Leitl-Team vor Fortuna Düsseldorf (beide 21). Holstein Kiel (20) rundet als Fünfter die norddeutsche Dominanz ab.

Topspiel gegen St. Pauli "wird ein richtiger Härtetest"

Und so waren sie bei 96 nach dem Heimspiel gegen die Eintracht darum bemüht, einen nicht ganz einfachen Spagat zu vollziehen. Einerseits den Derbysieg auszukosten, andererseits aber auch die Konzentration aufrecht zu erhalten, weil die Lage in der Liga so viele Möglichkeiten eröffnet. Der Fokus muss zwingend weiterhin scharf gestellt sein, weil der Spielplan so fordernd ist: Denn nach dem Derby ist vor dem Nordduell. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) steht für Hannover das Topspiel beim FC St. Pauli an.

"Jetzt haben wir am Freitag einen schönen Kracher."

— 96-Profi Marcel Halstenberg

"Das wird ein richtiger Härtetest. Mal sehen, was wir dort abliefern können", sagte Marcel Halstenberg, Torschütze zum 2:0 gegen den BSTV, dem NDR. Für den neunmaligen Nationalspieler wird es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte sein. Der Abwehrspieler trug von 2013 bis 2015 das braun-weiße Trikot, bevor er zu RB Leipzig wechselte.

Dass die "Roten" in dieser Saison bislang so gut abliefern - daran hat auch der gebürtige Laatzener einen großen Anteil. Nach holprigem Beginn ist dem 32-Jährigen das Comeback bei Hannover längst geglückt. In der Defensive wirken die Niedersachsen wesentlich gefestigter.

Bundesliga-Aufstieg möglich?

Insgesamt spielt die Mannschaft viel reifer, besser als in den vergangenen Jahren - genau genommen so gut wie seit dem Absturz in die Zweitklassigkeit im Sommer 2019 nicht mehr. Kurzum: Im Jahr fünf der Zugehörigkeit zum Unterhaus scheint nun die Rückkehr in die Bundesliga möglich.

Holpriger Saisonauftakt mit Kritik von Kind

Dabei hatte es nach dem Saisonauftakt gegen Aufsteiger SV Elversberg noch so ausgesehen, als sollte es beim Club von der Leine schnell drunter und drüber gehen. Das 2:2 im Heimspiel missfiel Geschäftsführer Martin Kind gewaltig: "Wenn ich all das sagen würde, was ich denke, dann hätten wir Krieg." Als Leitl von einem Journalisten gefragt wurde, ob er aufgrund der Kritik von Kind schlechter schlafe, antwortete der gebürtige Münchner mit bayerischer Gelassenheit: "Ich schlafe sehr gut, ich habe ein gutes Bett. Es prallt total ab."

"So ein Derby kann schon beflügeln."

— 96-Profi Fabian Kunze

Der gesamten Mannschaft hat diese Resistenz geholfen. Denn nun, drei Monate später, jagt Leitl mit seinem Team die Hamburger Clubs. Er sieht seine Mannschaft bereit für die schwierige Aufgabe am Millerntor: "Wir gehen schon mit Selbstvertrauen in dieses Spiel." Dies unterstrich auch Mittelfeldspieler Fabian Kunze, der gegen die Eintracht das 1:0 erzielt hatte: "Am Freitag haben wir ein total schweres Spiel bei St. Pauli, darauf werden wir uns gut vorbereiten und wollen dann auch punkten. So ein Derby kann einen schon beflügeln."

