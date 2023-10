NDR-Sport 1:1 gegen Elversberg: Holstein Kiel verpasst Sprung auf Rang zwei Stand: 08.10.2023 15:57 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat es nicht geschafft, in der Tabelle zwischen die beiden Hamburger Clubs auf Rang zwei zu springen. Die "Störche" spielten am Sonntag gegen Aufsteiger SV Elversberg 1:1 (1:0).

Von Christian Görtzen

Das hatten sie sich anders vorgestellt. Letztlich aber konnten die Kieler angesichts einer starken Schlussphase der Saarländer sogar froh sein, dass es zumindest zu einem Punkt reichte. Die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp geht mit jetzt 16 Zählern als Vierter in die Länderspielpause. Weiter geht es für Kiel am 22. Oktober mit einem Nordduell bei Hansa Rostock.

Kieler Skrzybski vergibt zwei Top-Chancen

Durch extrem frühes Pressing den Gegner unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen und diese dann nutzen - das war der Plan der Kieler. Zu zwei Dritteln ging dieser in der Anfangsphase auch auf. Die Saarländer boten der KSV durch Missgeschicke in der Defensive früh zwei Top-Chancen. Nach einem Patzer des Elversbergers Thore Jacobsen bediente Holstein-Stürmer Benedikt Pichler seinen Teamkollegen Steven Skrzybski, der nach zehn Minuten das erste Mal an SVE-Keeper Nicolas Kristof scheiterte.

Noch weitaus besser war die Gelegenheit, die Skrzybski nur zwei Minuten später ausließ. Vom linken Posten aus waren gut fünf Meter des Tores frei. Der Holstein-Offensivspieler zielte genau auf die rechte Seite, in die Kristof zurücksprintete und den Ball wegfaustete.

Becker schießt Holstein in Führung

Es folgten Chancen auf beiden Seiten. Tom Rothe (15.) und Timon Weiner (16.) verhinderten in höchster Not Gegentore, und vorne scheiterte auch Rothe an Kristof, der den Schuss an den Pfosten lenkte (19.). Die nächste Kieler Gelegenheit ließ lange auf sich warten - die wurde dann aber genutzt. Nach einem geblockten Freistoß schaltete Timo Becker am schnellsten und schoss an einigen Beinen vorbei flach zum 1:0 ein (44.). Mit der Führung ging es in die Pause.

Schnellbacher schockt Holstein

Nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie lange dahin - bis Elversbergs Carlo Sickinger mit einem langen Ball nach vorne Teamkollege Luca Schnellbacher in Szene setzte. Der Stürmer ließ zunächst Gegenspieler Colin Kleine-Bekel schlecht aussehen und hob den Ball dann von der Strafraumgrenze über Weiner hinweg zum 1:1 ins Tor (69.). Tabellenplatz zwei war für die KSV wieder dahin.

Es hätte noch schlimmer kommen können für die Norddeutschen. Nach dem Ausgleich spielten nur noch die Gäste. Semih Sahin (81.) und Dominik Martinovic ließen sehr gute Gelegenheiten zur Führung aus. Letztlich durften die "Störche" mit dem einem Punkt sogar zufrieden sein.

Spielstatistik Holstein Kiel - SV 07 Elversberg

9.Spieltag, 08.10.2023 13:30 Uhr

Holstein Kiel 1 SV 07 Elversberg 1

Tore:

1:0 T. Becker (44.)

T. Becker (44.) 1:1 Schnellbacher (70.)

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Kleine-Bekel, Komenda (83. Johansson), Rothe - Holtby, Sander - Remberg, Skrzybski (71. Mees), Porath (80. Simakala) - Pichler (72. Machino)

SV 07 Elversberg: Kristof - Vandermersch, Jäkel, Fellhauer, Neubauer - T. Jacobsen (64. Stock), Sickinger - Feil (64. Wanner), S. Sahin, Rochelt (82. Boyamba) - Schnellbacher (82. Martinovic)

Zuschauer: 12675

