NDR-Sport 0:1 bei Viktoria Köln - Bittere Pleite für VfB Lübeck bei Martens-Debüt

Jens Martens hat einen bitteren Ostersonntag bei seinem Debüt als Trainer von Fußball-Drittligist VfB Lübeck erlebt. Die stark abstiegsbedrohten Schleswig-Holsteiner unterlagen bei Viktoria Köln mit 0:1 (0:0), den Gästen wurde dabei ein klarer Elfmeter verwehrt.

Von Bettina Lenner

Diese Niederlage dürfte den Lübeckern noch lange nachhängen - und bedeutet für den Liga-Neuling einen möglicherweise entscheidenden Rückschlag im Kampf um den erhofften Klassenerhalt.

In einer zähen ersten Hälfte hatten die Kölner deutlich mehr Ballbesitz als der Kontrahent, machten jedoch nichts aus ihrer Feldüberlegenheit. Weil auch der VfB offensiv kaum Gefahr entwickelte, blieben Chancen Mangelware. Die erste Möglichkeit der Partie vergab Florian Engelhardt, als der Ball zu ihm durchrutschte, er aber aus rund zehn Metern am Lübecker Tor vorbeizielte (14.).

In der 26. Minute hatte Marius Hauptmann nach einem Konter die Riesenchance, die Schleswig-Holsteiner in Führung zu bringen. Ex-HSV-Talent Robin Velasco spielte den Ball perfekt in den Lauf seines Teamkollegen, der frei durch war, letztlich aber an einer starken Fußabwehr von Kölns Keeper Ben Voll scheiterte.

Wenig Ideen und ungenaue Pässe, das Spiel blieb insgesamt auf einem überschaubaren Niveau. Immerhin nahm die Begegnung nach einer halben Stunde ein klein wenig mehr Fahrt auf, in der 32. Minute rauschte Velascos direkter Freistoß nur knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz darauf rettete Lübecks Routinier Ulrich Taffertshofer in höchster Not vor der Torlinie.

Fälliger Elfmeterpfiff bleibt aus

Einen ganz bitteren Moment erlebten die Gäste Sekunden vor dem Pausenpfiff, als Hauptmann aufs Kölner Tor zustürmte und bei einer Grätsche von Michael Schultz klar getroffen wurde. Der erfahrene Schiedsrichter Patrick Alt (Illingen) entschied sich jedoch gegen den fälligen Strafstoß - eine Fehlentscheidung.

17-jähriger El Mala trifft spektakulär

Es wurde hitzig und blieb es auch nach dem Seitenwechsel, sowohl auf der Lübecker als auch auf der Viktoria-Bank sahen Verantwortliche die Rote Karte. Doch es kam noch dicker für die Schleswig-Holsteiner. In der 66. Minute markierte Said El Mala mit einem echten Ostersonntags-Schuss die Kölner Führung. Der 17-Jährige umkurvte an der Grundlinie im Eins-gegen-Eins Florian Egerer und zwirbelte den Ball dann aus ganz spitzem Winkel ins Tor - ein spektakulärer Treffer bei seinem Startelf-Debüt!

Für die Lübecker, die nach dem vorangegangenen Heimsieg gegen Top-Team Jahn Regensburg wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft hatten, wird es nun richtig eng. Sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer (Rang 16) sieben Punkte.

Spielstatistik FC Viktoria Köln - VfB Lübeck

31.Spieltag, 31.03.2024 13:30 Uhr

FC Viktoria Köln 1 VfB Lübeck 0

Tore:

1:0 El Mala (66.)

FC Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, Schultz (90.+1 Kubatta), L. Dietz, Handle (52. May) - Russo, Lorch - de Meester de Tilbourg (71. Hong), F. Engelhardt - A. Becker, El Mala (71. Idel)

VfB Lübeck: Stein - Egerer, Kastenhofer, Reddemann, Mar. Thiel (79. Sternberg) - U. Taffertshofer (81. Grupe), Boland - Velasco (71. Farrona Pulido), M. Hauptmann, J.-M. Schneider (79. Gözüsirin) - Akono (71. Beleme)

Zuschauer: 2500

