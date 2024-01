Basketball | Bundesliga Topscorerin der GISA Lions MBC reist einfach früher ab Stand: 15.01.2024 11:03 Uhr

Das war nicht die feine englische Art: Sabrina Haines, beste Scorerin bei den Basketballerinnen aus Halle, ist nach ihrer Vertragsauflösung früher als geplant abgereist. Eine Nachfolgerin steht schon bereit.

Nach der deutschen Nationalspielerin Emma Stach hat der Basketball-Bundesligist GISA Lions MBC eine weitere Spielerin verpflichtet. Taylah Simmons kommt aus Australien nach Sachsen-Anhalt. Das gab der Verein am Montag (14.01.2024) in einer Pressemitteilung bekannt.

Simmons soll in den verbleibenden sieben Hauptrundenspiele in der DBBL mithelfen, die Lücke zu schließen, die Sabrina Haines hinterlässt. Die US-Amerikanerin verließ das Team vorzeitig. Eigentlich hatten sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung zur Monatsmitte geeinigt, bei der 65:80-Niederlage am Sonntag gegen Marburg war die Aufbau- und Flügelspielerin aber schon nicht mehr dabei. Haines erzielte in 14 Bundesligaspielen durchschnittlich 16,3 Punkte und war damit bisherige Topscorerin.

Schon länger Interesse an Simmons

Sportdirektor Mario Zurkowski blickt dennoch optimistisch in die Zukunft und freut sich über die Neuzugänge. "Mit Emma und Taylah haben wir zwei wichtige Stützen für unseren Kader bekommen, die mehr Tiefe und Größe ins Team bringen", sagte er und erklärte, dass der Verein schon im Sommer mit Simmons im Gespräch gewesen sei. Umso glücklicher sei man, dass es nun geklappt habe.

Zweite Station für Simmons in Europa

Simmons (26) ist eine 1,85 Meter große Flügelspielerin aus Melbourne. Letzte Saison sammelte sie beim slowenischen Abonnementmeister ZKK Cinkarna Celje Europaerfahrung. In ihrer Heimat spielte die Neu-Löwin für die Nunawading Spectres, die Cockburn Cougars, die Southside Flyers Dandenong, die Geelong Lady Supercats, die Casey Cavaliers und zuletzt für die Melbourne Boomers.

---

sst/pm